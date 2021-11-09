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    Радіодиктант національної єдності: онлайн-трансляція

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    Спочатку учасникам розкажуть про правила диктанту, а його текст розпочнуть читати о 10:30 - Радіодиктант національної єдності: онлайн-трансляція
    Спочатку учасникам розкажуть про правила диктанту, а його текст розпочнуть читати о 10:30
    фото з відкритих джерел

    Радіодиктант національної єдності розпочнеться 9 листопада о 10:00

    В Україні 9 листопада відбудеться традиційний радіодиктант національної єдності, який щороку організовують з нагоди Дня української писемності та мови.

    Радіодиктант національної єдності розпочнеться 9 листопада о 10:00. Вже не вперше цей флешмоб виходить за межі суто радіоформату, а тому транслюватиметься на телеканалах та діджитал-платформах Суспільного.

    Зокрема, спецефір Суспільної студії транслюватиметься з 10:00:

    Спочатку учасникам розкажуть про правила диктанту, а його текст розпочнуть читати о 10:30.

    Читатиме 21 радіодиктант національної єдності цього року відомий український письменник Юрій Андрухович, він є і автором тексту. За словами Андруховича, текст диктанту – початок його майбутнього роману.

    Текст диктанту оприлюднять на сайті Українського радіо 11 листопада об 11:00. Тому усі учасники, які хочуть надіслати свій текст для перевірки, мають на це одну астрономічну добу.

    Роботи прийматимуть онлайн та офлайн:

    • паперовий лист потрібно надіслати за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001 (важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 10 листопада);
    • онлайн свою роботу можна надіслати на скриньку [email protected].

    Після оприлюднення диктанту 11 листопада (об 11:00) електронні листи не прийматимуть.

    Для зручності організатори підготували електронну форму для отримання робіт, щоб можна було надіслати диктант за допомогою будь-якого гаджета. Її оприлюднять на сайті ukr.radio 9 листопада.

    Усі надіслані роботи перевірить спеціальна фахова комісія. Роботи, написані без помилок, отримають подарунки від партнерів проєкту. Результати оголосять упродовж 1−2 місяців, залежно від кількості отриманих листів.

    Нагадаємо, що торік Всеукраїнський диктант закінчився скандалом: його авторів звинуватили у неграмотності. Читала текст диктанту Римма Зюбіна, а от автором тексту був Іван Малкович. Попередні роки й автором текстів диктанту, й читцем-диктувальником був мовознавець Олександр Авраменко, автор понад п'ятдесяти підручників та посібників з української мови й літератури. Авраменко вважав, що текст диктанту хоч і був цікавий та актуальний, але він не відповідав духові патріотичного заходу і не є диктантом національної єдності.

    Кожного року 9 листопада відзначається День української писемності та мови. Свято запроваджене президентським указом від 1997 року на честь Нестора Літописця.

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    Теги: радіо культура українська мова Україна письменник
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    Радіодиктант національної єдності: онлайн-трансляція