Нескінченна Чорна рада української влади

Думайте. Не під час виборів, а до них. Думайте. Два з половиною роки попереду.

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Так получилось, что мы с супругой сделали то, чего давно уже не делали...

Нет-нет! Волнующих подробностей нашей личной жизни не будет!

Мы просто посмотрели Право на владу и Свободу слова. Подряд.

В четверг и в пятницу.

Возможно, это надо было сделать. А, может быть, это было и совсем лишним, но мы таки потратили несколько часов своего времени.

Знаете, о чем я жалею? Я жалею, что не аполитичен. Хорошо бы было. В мире столько интересных вещей, в мире столько классных непрочитанных книг, столько отличных фильмов, интересных сериалов, познавательных программ, а мы вынуждены тратить драгоценное личное время на то, чтобы раобраться в происходящем вокруг нас непотребстве.

Не стану лицемерить – если вы занимаетесь бизнесом, неважно каким, хоть семечками торгуете на углу, хоть уголь Панамаксами возите – политика оказывает непосредственное влияние и на возможность работы, и на ее результат.

Поэтому правило «если вы не интересуетесь политикой, то политика рано или поздно заинтересуется вами» универсальное и работает с пугающей неизбежностью.

Если вы думаете, что можете не участвовать в политической жизни, то из переулка выходит наряд обновленной полиции и вываливает ваше ведро с семечками на асфальт, либо из бездн либертарианства возникает комиссар Гетьманцев, и проблемы возникают у ваших Панамаксов.

Увы. Иначе не бывает.

Я, собственно, о чем?

Когда вы, мои дорогие читатели, пойдете голосовать в очередной раз (если, конечно, пойдете), голосуйте пожалуйста не сердцем, не кипящим разумом, а сугубо по расчету.

Возьмите список обещаний и список выполненных дел и положите их рядом. На отдельном листочке А4 напишите список факапов (если листочка, конечно, хватит) и внимательно все изучите.

Я сейчас не о президенте и его команде, я, кстати, не голосовал ни за него, ни за Ермака. Я о каждом из тех, за кого вы отдадите свой голос, и на пять лет попадете в зависимость от его морально-этических, деловых, человеческих качеств, от его экономических убеждений, от его способности принимать обдуманные, взвешенные решения, особенно в сложной геополитической и экономической обстановке.

О чем речь?

Речь о том, что наш политический паноптикум давно уже деградировал до мышей и отдельные, пока еще не измельчавшие личности, встречаются в нем крайне редко. Ну, вы же знаете в куче чего сложно найти жемчужину? Особенно, если ее там нет.

Два дня купания в нашей политической среде удовольствие весьма сомнительное, более того, опасное для любой, даже самой здоровой психики.

Есть у меня впечатление, что нынешняя власть до конца каденции может и не досидеть, уж больно талантливая и компетентная - чудесная история с вагнеровцами, превосходная подготовка к отопительному сезону, невероятные политические успехи, продуманные кадровые назначения, успешная борьба с ковидом... да разве все перечислишь!

Но!

Но ни в коем случае не стану желать ей преждевренного исхода с Олимпа, и не только потому, что «чашу сию должно испить до дна», а исключительно потому, что то, рвущиеся ей на смену, ИМХО, ничуть не лучше. А, возможно, и хуже, если рассмотреть эволюцию нашего политикума за последние 30 лет.

Невольно начинаю вспоминать старую шутку, которую легко можно адаптировать к нашим реалиям.

Не думайте, что выхода нет. Выход всегда есть. Он в Борисполе.

Мы, я имею в виду мое поколение, провели жизнь постоянно воюя с государством. Нам никогда не помогали. Нас грабили всеми возможными способами. Нас гнали. Сажали. Отнимали заработанное одним легким движением чиновничьего пера. Но мы не уехали, мы остались здесь и хоть что-то построили. Мы не были ангелами, но то хорошее, что вы видите вокруг, сделали мы, наше поколение, вопреки государственной политике. Было сделано и плохое, но это тоже неизбежно при любом прогрессе, как неизбежна старость при обретении мудрости.

Больше всего мне бы не хотелось видеть, как в результате очередной Черной рады рухнет дом украинской государственности, очень хрупкий и беззащитный на нынешний момент. А без молодых, без ярких и талантливых, без желающих перемен (как хотели мы когда-то), страна обречена. Поэтому исход – это смертельный рецепт. Уедут молодые – и умрет надежда. Надо удержать, убедить, привлечь...

А то, что я вижу – это Черная рада. Бесконечная Черная рада. Борьба за власть – не за будущее, не за реформы, не за изменения – за власть, за денежные потоки, за возможность присосаться к бюджету.

Допущенные к столу против Желающих быть допущенными к столу. Не более.

Молодые не глупы. Они все видят. Они все понимают. И они уедут. А мы уже уходящая натура. Без молодой крови страна обречена.

Думайте. Не во время выборов, а до них. Думайте. Два с половиной года впереди.

Джерело: блог Яна Валетова

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