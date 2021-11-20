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    Думки вголос

    Нескінченна Чорна рада української влади

    • Ян Валетов

      Український російськомовний письменник, лауреат Інтерпрескон-2009, за роман «Нічия Земля» лауреат «Зоряного моста»-2009

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    Не думайте, що виходу нема. Вихід завжди є. Він у Борисполі - Нескінченна Чорна рада української влади
    Не думайте, що виходу нема. Вихід завжди є. Він у Борисполі

    Думайте. Не під час виборів, а до них. Думайте. Два з половиною роки попереду.

    Мовою оригіналу

    Так получилось, что мы с супругой сделали то, чего давно уже не делали...

    Нет-нет! Волнующих подробностей нашей личной жизни не будет!

    Мы просто посмотрели Право на владу и Свободу слова. Подряд.

    В четверг и в пятницу.

    Возможно, это надо было сделать. А, может быть, это было и совсем лишним, но мы таки потратили несколько часов своего времени.

    Знаете, о чем я жалею? Я жалею, что не аполитичен. Хорошо бы было. В мире столько интересных вещей, в мире столько классных непрочитанных книг, столько отличных фильмов, интересных сериалов, познавательных программ, а мы вынуждены тратить драгоценное личное время на то, чтобы раобраться в происходящем вокруг нас непотребстве.

    Не стану лицемерить – если вы занимаетесь бизнесом, неважно каким, хоть семечками торгуете на углу, хоть уголь Панамаксами возите – политика оказывает непосредственное влияние и на возможность работы, и на ее результат.

    Поэтому правило «если вы не интересуетесь политикой, то политика рано или поздно заинтересуется вами» универсальное и работает с пугающей неизбежностью.

    Если вы думаете, что можете не участвовать в политической жизни, то из переулка выходит наряд обновленной полиции и вываливает ваше ведро с семечками на асфальт, либо из бездн либертарианства возникает комиссар Гетьманцев, и проблемы возникают у ваших Панамаксов.

    Увы. Иначе не бывает.

    Я, собственно, о чем?

    Когда вы, мои дорогие читатели, пойдете голосовать в очередной раз (если, конечно, пойдете), голосуйте пожалуйста не сердцем, не кипящим разумом, а сугубо по расчету.

    Возьмите список обещаний и список выполненных дел и положите их рядом. На отдельном листочке А4 напишите список факапов (если листочка, конечно, хватит) и внимательно все изучите.

    Я сейчас не о президенте и его команде, я, кстати, не голосовал ни за него, ни за Ермака. Я о каждом из тех, за кого вы отдадите свой голос, и на пять лет попадете в зависимость от его морально-этических, деловых, человеческих качеств, от его экономических убеждений, от его способности принимать обдуманные, взвешенные решения, особенно в сложной геополитической и экономической обстановке.

    О чем речь?

    Речь о том, что наш политический паноптикум давно уже деградировал до мышей и отдельные, пока еще не измельчавшие личности, встречаются в нем крайне редко. Ну, вы же знаете в куче чего сложно найти жемчужину? Особенно, если ее там нет.

    Два дня купания в нашей политической среде удовольствие весьма сомнительное, более того, опасное для любой, даже самой здоровой психики.

    Есть у меня впечатление, что нынешняя власть до конца каденции может и не досидеть, уж больно талантливая и компетентная - чудесная история с вагнеровцами, превосходная подготовка к отопительному сезону, невероятные политические успехи, продуманные кадровые назначения, успешная борьба с ковидом... да разве все перечислишь!

    Но!

    Но ни в коем случае не стану желать ей преждевренного исхода с Олимпа, и не только потому, что «чашу сию должно испить до дна», а исключительно потому, что то, рвущиеся ей на смену, ИМХО, ничуть не лучше. А, возможно, и хуже, если рассмотреть эволюцию нашего политикума за последние 30 лет.

    Невольно начинаю вспоминать старую шутку, которую легко можно адаптировать к нашим реалиям.

    Не думайте, что выхода нет. Выход всегда есть. Он в Борисполе.

    Мы, я имею в виду мое поколение, провели жизнь постоянно воюя с государством. Нам никогда не помогали. Нас грабили всеми возможными способами. Нас гнали. Сажали. Отнимали заработанное одним легким движением чиновничьего пера. Но мы не уехали, мы остались здесь и хоть что-то построили. Мы не были ангелами, но то хорошее, что вы видите вокруг, сделали мы, наше поколение, вопреки государственной политике. Было сделано и плохое, но это тоже неизбежно при любом прогрессе, как неизбежна старость при обретении мудрости.

    Больше всего мне бы не хотелось видеть, как в результате очередной Черной рады рухнет дом украинской государственности, очень хрупкий и беззащитный на нынешний момент. А без молодых, без ярких и талантливых, без желающих перемен (как хотели мы когда-то), страна обречена. Поэтому исход – это смертельный рецепт. Уедут молодые – и умрет надежда. Надо удержать, убедить, привлечь...

    А то, что я вижу – это Черная рада. Бесконечная Черная рада. Борьба за власть – не за будущее, не за реформы, не за изменения – за власть, за денежные потоки, за возможность присосаться к бюджету.

    Допущенные к столу против Желающих быть допущенными к столу. Не более.

    Молодые не глупы. Они все видят. Они все понимают. И они уедут. А мы уже уходящая натура. Без молодой крови страна обречена.

    Думайте. Не во время выборов, а до них. Думайте. Два с половиной года впереди.

    Джерело: блог Яна Валетова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: реформа політика влада
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    Нескінченна Чорна рада української влади