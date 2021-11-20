Хто з українських артистів виступить на російській «Пісні року»

Організатори називають майбутнє дійство «грандіозним» та «головним концертом країни»

У Росії відбудеться масштабне шоу, присвячене 50-річчю «Пісні року». Як свідчить анонс, у ньому візьмуть участь і українські артисти. Так, організатори називають майбутнє дійство «грандіозним» та «головним концертом країни». Заплановано його на 4 грудня.

Для росіян співатимуть, у тім числі, Софія Ротару, Artik & Asti, Ані Лорак, Лоліта, Таісія Повалій.

«Щороку лауреатами фестивалю стають виконавці, котрі протягом року завоювали визнання аудиторії, чиї пісні ставили рекорди з лідирування у верхніх рядках хіт-парадів. У «Пісні року» беруть участь популярні молоді зірки і метри, народні артисти Росії та СРСР», – ідеться у анонсі.

Раніше відомий український продюсер та ведучий Ігор Кондратюк розкритикував анонсовану появу співачки Софії Ротару на святковому концерті до Дня Незалежності у національному спортивному комплексі «Олімпійський».

Він зазначив, що Ротару нещодавно виступала на російському фестивалі «Нова хвиля» у Сочі.

Також одіозна українська співачка Ані Лорак, котра вже довгий час працює у Росії, поскаржилася на цькування, якого вона зазнала на Батьківщині.

Як раніше повідомляв «Главком», за даними джерел у шоубізнесі, у співачки не дуже йдуть справи в Росії, і вона, як і Таїсія Повалій, робить наполегливі спроби повернутися в Україну. Принаймні, відновити тут концертну діяльність. І ось Лорак повністю це підтвердила. Вона заявила, що планує відновити концертну діяльність в Україні вже у 2022 році.

Раніше повідомлялося, що співачка Ані Лорак, яка проміняла Україну на життя в країні-агресорі Росії, вперше за сім років дала інтерв'ю українському телеканалу.

Крім того, опальна українська співачка Таїсія Повалій, яка втекла в Росію, приїхала до Києва та дала перше інтерв'ю за сім років мовчання. Співачка з'явилася на телеканалі «Інтер».

Вона розповіла, що вже сім років не виступала з концертами в Україні та змушена заробляти гроші за кордоном.

Також чоловік та продюсер співачки Таїсії Повалій Ігор Ліхута поскаржився, що у їхньої сім’ї «вкрали сім років спокійного, адекватного, нормального життя» та натякнув, що може піти в українську політику.