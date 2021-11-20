Тимошенко спрогнозувала, коли в Україні оголосять вибори

Тимошенко закликала українців не боятися та чесно відповідати на запитання про владу

Лідерка партіє «Батьківщина» наголосила, що усе залежить від суспільних настроїв

Вибори в Україні відбудуться тоді, коли цього захоче суспільство, переконана експрем’єрка, лідерка партіє «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Про це вона заявила в ефірі телеканалу «Україна 24». Крім того, вона озвучила, наскільки має впасти рейтинг влади, аби у країні оголосили чергове волевиявлення.

«Рейтинги міряють кожен тиждень, міряють усі соціологічні агенції країни, як тільки у влади рейтинг буде десь нижче 10, а якщо ще ближче до нуля, вибори будуть миттєві. Від вас усе залежить, як ви відповідаєте на опитування», – пояснила експрем’єрка.

Тимошенко також заявила, що влада має відповісти за смерті людей під час епідемії Covid-19.

«Інки і ацтеки, коли були епідемії, приносили богу в жертву своїх вождів. Нічого не хочу сказати поганого, просто симпатичний звичай», – сказала політикиня.

Опісля ж лідерка «Батьківщини» наголосила, що пожартувала та наголосила, що її слова не варто сприймати, як заклик.

Раніше Тимошенко розповіла, що «Слуги народу» мають намір ухвалити закон про приватні пенсійні фонди, котрий «практично забере у людей останню надію» на гідне забезпечення у старості.

Також лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко розповіла, що наразі у неї залишається мало часу на спілкування з родиною, проте усі сімейні свята проводить разом із чоловіком. Тимошенко також зізналася: живуть із чоловіком душа в душу.

Нагадаємо, невакцинована Тимошенко потиснула руки десяткам людей біля ковідної лікарні.

Раніше Юлія Тимошенко в межах робочого візиту на Рівненщину відвідала кілька об’єктів, зокрема побувала на підприємстві, де виробляють макаронні вироби.

Під час ділової поїздки у Чернігів Тимошенко зупинилася на трасі і закупила у бабусь яблук для онуків.

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