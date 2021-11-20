Фармрегулятор Італії виступив за вакцинацію третьою дозою всього населення країни

Влада країни розглядає можливість скоротити до п'яти місяців інтервал між першим повним циклом вакцинації і введенням бустерної дози

Генеральний директор італійського агентства з ліків Нікола Магріні вважає за доцільне поширити на все населення вакцинацію третьою дозою препаратів від коронавірусу. Таку думку він висловив в опублікованому в суботу інтерв'ю газеті La Repubblica.

«Ми знаємо, що вакцини ефективні та безпечні. Ми маємо в своєму розпорядженні достатні запаси, при цьому третя доза значно зміцнює наш захист. Відповідь – так, нам здається доцільним, щоб у найближчі місяці вакцинація була поступово поширена на всіх», – сказав експерт.

В Італії зараз розглядають можливість скоротити з шести до п'яти місяців інтервал між першим повним циклом вакцинації і введенням бустерної дози.

В Італії восени почали проводити ревакцинацію від коронавірусу. За даними МОЗ, бустерну дозу отримали понад 3 млн осіб. До них поки відносяться люди з серйозними проблемами зі здоров'ям і жителі старше 60 років. З 1 грудня третю дозу зможуть отримати всі громадяни у віці 40 років і старше. Повністю імунізовані в країні майже 85% населення старше 12 років.

Також повідомлялося, що Угорщина введе бустерну дозу вакцини проти коронавірусу як обов'язкову для медичних працівників. Також з 20 листопада почне діяти правило обов'язкового носіння маски в більшості закритих приміщень.

До слова, МОЗ України пояснив, кому треба третя доза вакцини проти Covid-19.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я хоче посилити карантинні обмеження у «жовтій» зоні. Так, у регіонах з цим рівнем епіднебезпеки планують ввести повний курс вакцинації як для працівників, так і для відвідувачів закладів.

Напередодні МОЗ порахував, скільки українців, що померли від Covid-19, були не щепленими.

Також МОЗ назвав кількість українців, які досі не з’явилися на друге щеплення.