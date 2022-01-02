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    Думки вголос

    Панове «пригнічені», запам'ятайте: «руського міра» в Україні не буде

    • Ян Валетов

      Український російськомовний письменник, лауреат Інтерпрескон-2009, за роман «Нічия Земля» лауреат «Зоряного моста»-2009

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    Російського світу не хоче абсолютна більшість російськомовних і не лише в Україні - Панове «пригнічені», запам'ятайте: «руського міра» в Україні не буде
    Російського світу не хоче абсолютна більшість російськомовних і не лише в Україні

    Реально втомився слухати постійне виття ідеологічно поранених

    В Україні вся влада – знизу догори – обрана демократичним шляхом.

    Президент – єврей. Парламент багатонаціональний. Нікого, окрім закінчених дебілів, не цікавить національна належність тих, хто при владі. Від слова зовсім. Дебіли в цьому питанні є на рівні статистичної помилки.

    Усі партії, радикалізовані за національною ознакою, перебувають поза парламентом, фактично у маргінесі.

    Російського світу путінського зразка не буде. Не тому не буде, що при владі нацисти, а тому, що Путін – х@@ло. І саме він зруйнував остаточно те, що пов'язувало російськомовних у різних країнах. Він цілеспрямовано трансформував свою політику для цього із 2004 року. Російського світу цього зразка не хоче абсолютна більшість російськомовних і не лише в Україні.

    Хто у нас педалює цю тему? Ті, кому незалежна Україна не потрібна. Глибоко контужені відривом від російського світу, імперці, совкодро@@ри та ментально лугандонські.

    Мені багато чого не до душі в мовній політиці, я погано реагую на ідіотизм, але слухати постійний вереск вічно скривджених, пригноблених і незадоволених реально задовбало.

    Будуть вибори, панове та пані, голосуйте за своїх. Зможете вивести їх у владу? Ок. Подивимося на те, куди вони вас поведуть. Дуже сумніваюся, що в тому напрямку, про який ви нудьгуєте.

    Тому хоча б, що там глухий кут.

    Джерело: блог Яна Валетова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія пропаганда Путін путінський режим
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    Панове «пригнічені», запам'ятайте: «руського міра» в Україні не буде