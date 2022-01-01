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    Думки вголос

    Москва намагається залякати інші церкви

    У росії церква вже давно служить спецслужбам - Москва намагається залякати інші церкви
    У росії церква вже давно служить спецслужбам
    фото «РІА Новости»

    Це принципове нехтування тим самим принципом канонічної території

    Російська православна церква повідомила про перехід до неї низки африканських православних парафій і утворення власного африканського екзархату. Вони кажуть про понад сотню священників. Реально, гадаю, менше, але суть не в цьому.

    Вони кажуть, що ці парафії перейшли з Олександрійського патріархату через визнання останнім ПЦУ.

    Так і бачу: отець Мбанга зі Сьєрра-Леоне дізнався, що Олександрійський папа тепер буде співслужити з владикою Єпіфанієм, і так це його ранило, що їстки не може, довелось в Москву телефонувати і перепідпорядковуватися.

    Правда простіша: когось перекупили (благо, в Африці це неважко), до когось завітали з місцевих урядів, яким занесло Россотрудничество, а до когось – вагнерівці.

    Але це ой.

    Москва це робить, щоб залякати інші церкви. Мовляв, будете визнавати ПЦУ – будемо створювати у вас на території паралельні ієрархії.

    Проблема, однак, в тому, що за межами Африки така загроза є хіба для Грузинської церкви, оскільки Москва може створювати свої структури на окупованих територіях Грузії. Для інших це не аргумент: вони здебільшого діють у власних національних межах і мають підтримку власних урядів.

    А от розлютити такий підхід може багатьох, бо це принципове нехтування тим самим принципом канонічної території, який лише нещодавно Москва подавала як наріжний камінь міжцерковних відносин.

    Можливо, ми таки несемось до розділення православ‘я на світове та московське.

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    Джерело: блог Віктора Трегубова

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    Теги: церква Путін РПЦ православна церква
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    Москва намагається залякати інші церкви