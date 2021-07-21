Свіжі Covid-дані: в Києві за добу захворіло більше людей, ніж одужало

Останніми днями в Києві зростає захворюваність на коронавірус

Минулої доби в Києві та області від коронавірусу померли троє людей

За минулу добу, 20 липня, у Києві коронавірус виявлено у 232 людей. Це на 4 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 19 липня було 228 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 217 191 випадок захворювання на Covid-19.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 207 949 осіб (за добу 20 липня – 199)

померли 5 222 особи (за добу – 1)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 127 991 випадок захворювання на Covid-19. За добу виявлено 13 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 6 осіб.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу 124 746 осіб (за добу 20 липня – 63)

померли 2 762 людини (за добу – 2)

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2 245 930 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 20 липня зафіксовано 655 хворих на коронавірус.

За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (232), Одеській (59), Харківській (41), Донецькій (39) та Запорізькій (31) областях.

Нагадаємо, за добу 19 липня в Києві було виявлено 228 хворих на коронавірус.

Із 16 липня мешканці Києва від 60 років та старші мають можливість, окрім вакцини CoronaVac, щепитися вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech у Центрі вакцинації проти Covid-19.

Із 21 липня в Україні стартує п'ятий етап вакцинації від коронавірусу, під час якого щеплення можуть зробити всі охочі.