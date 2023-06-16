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Ярослав Коцюба Експерт- релігієзнавець

Що заважає заборонити Московський партіархат по всій Україні?

glavcom.ua
Частина українців досі підтримують російську церкву
фото з відкритих джерел

66% громадян розуміють, що московська церква принесла Україні вже стільки горя, страждань і смертей

За останнім опитуванням КМІС, 66% громадян виступають за заборону УПЦ московського патріархату в Україні. Але 6% досі вважають, що хай все залишається, як воно є.

Остання цифра – ще доволі значуща. У паралельній реальності живуть 6% людей, для яких «русскій мір» – їхня домівка: зі «святими» царями, полководцями, клікушами, юродивими.

Пропагандисти з УПЦ МП разом з агентурою РПЦ зараз активно працюють із західною аудиторією та правозахисними організаціями. Мета – переконати архітолерантний цивілізований світ, що українська влада займається «релігійними переслідуваннями».

Пропагандисти МП досі вірять, що вони все ще зможуть «розрулити ситуацію». Вони користуються тим, що в Україні настільки ліберальне релігійне законодавство, що за всі роки незалежності не було ліквідовано жодної релігійної організації.

Проте 66% громадян розуміють, що московська церква принесла Україні вже стільки горя, страждань і смертей, що, мабуть, за своїми злочинами сумарно перевершила всі терористичні організації. І це питання не «світогляду, обрядів і календаря», а загальної безпеки і виживання.

Колись в Японії неймовірно довго тягнулися судові процеси у справі секти «Аум сінрікьо», лідери якої організували терористичні атаки в токійському метро. Тоді навіть найліберальніші послідовники за скасування смертної кари в країні заявили, що треба зробити виняток із правил. Бо будь-який гуманізм має свою межу, за якою, якщо все спускати на гальмах, завжди ховатиметься і торжествуватиме непокаране зло.

Асахара Сьоко і 12 його послідовників були страчені.

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Теги: церква Московська церква в Україні релігія

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Ярослав Коцюба

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