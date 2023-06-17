Головна Думки вголос Ярослав Коцюба
search button user button menu button
Ярослав Коцюба Експерт- релігієзнавець

Московська церква в Україні звернулася до своїх фанатиків

glavcom.ua
Російська церква не хоче йти з України
ілюстративне фото

УПЦ МП продовжує битися в конвульсіях «обурення»

Замість того, щоб зректися і проклясти путіна та кирила, засудити ідеологію «русского міра», каналізатором якого десятками років була московська церква, посипати голову попелом і покаятися (хоча б чисто з християнських мотивів), УПЦ МП продовжує битися в конвульсіях «обурення».

УПЦ МП намагається переконати своїх фанатиків, що вона є «жертвою маніпуляторів».

Керівництво цієї організації виступає не проти соціологів. Воно вочевидь вважає, що в Україні живе «дурний і затурканий народ», який «просто не розібрався в ситуації». А все оце: судові справи, обшуки, скандали, санкції, антиукраїнські заяви, неприхована любов до «трієдіной русі», звинувачення у колаборації – «інспіровано владою».

Московська церква в Україні звернулася до своїх фанатиків фото 1

Навпаки, опитування КМІС показало, що народ вже розібрався, звідки ростуть роги в УПЦ МП, і хоче, щоб ці роги нарешті обламали.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: церква санкції УПЦ МП

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ми не маємо альтернативи вступу в НАТО
Україна та НАТО: що буде між Перемогою та вступом?
12 червня, 19:07
колаж: glavcom
Великий спорт. Карта бойових дій спорт
18 травня, 14:45
За словами Папуашвілі, Грузія свідомо продовжує свою політику
Голова парламенту Грузії стверджує, що авіасполучення з РФ не порушує жодних санкцій
23 травня, 13:38
«Літаки-привиди» таємно перевозять путінських олігархів по всьому світу: розслідування
«Літаки-привиди» таємно перевозять путінських олігархів по всьому світу: розслідування
24 травня, 16:04
у Краснодарі лунали вибухи
У російському Краснодарі «бавовна» (відео)
26 травня, 05:23
Митрополит Павло сфотографувався на паспорт та швидко покинув приміщення
Адвокати митрополита Павла розповіли, чому він взявся оформлювати закордонний паспорт
30 травня, 17:57
Згідно з Євангелієм, на сороковий день після Воскресіння Ісус разом з апостолами піднявся на Єлевонську гору у Єрусалимі, де дав учням останні настанови
Воснесіння Господнє: історія свята та листівки
25 травня, 09:05
5 червня – Всесвітній день довкілля
5 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 червня, 00:02
Московський єпископ Лука провів зібрання кліру у Бердянську
Анексія Бердянської єпархії: єпископ Московської церкви провів парад колаборантів
4 червня, 08:11

Ярослав Коцюба

Московська церква в Україні звернулася до своїх фанатиків
Московська церква в Україні звернулася до своїх фанатиків
Що заважає заборонити Московський партіархат по всій Україні?
Що заважає заборонити Московський партіархат по всій Україні?
Як Україні попрощатися з російською церквою
Як Україні попрощатися з російською церквою
Кремль просуває наратив про «сатанізм» в Україні. До чого тут Московський патріархат
Кремль просуває наратив про «сатанізм» в Україні. До чого тут Московський патріархат
Як Кирила хотіли поселити у Лаврі і що з того вийшло
Як Кирила хотіли поселити у Лаврі і що з того вийшло
Московська церква і магічне мислення
Московська церква і магічне мислення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Після підриву ГЕС росіяни вже просять повернутися до загальновизнаних кордонів – ISW
14K
Путін погрожує атакувати країни НАТО. Нові заяви диктатора
14K
Чому рашисти сьогодні обстріляли Київ. Головна причина
8530
Експрем’єр Британії Джонсон знайшов неочікувану роботу
7255
Перша заповідь українця, яку має знати кожен
7151
Сусідня з Україною держава стала лідером з інфляції у ЄС

Новини

Знищення «Алігатора» і 20 ворожих баз: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
Сьогодні, 06:43
Антикорупційна рада при Міноборони: на організацію чиниться тиск із залученням Шарія і Рабіновича
Вчора, 19:39
Нічна атака на південь: Генштаб повідомив про кількість збитих «Шахедів»
Вчора, 06:47
На Донбасі зросла кількість бойових зіткнень – Генштаб
15 червня, 07:27
ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
14 червня, 06:50
Стало відомо, коли союзники почнуть тренувати українських пілотів на F-16
14 червня, 06:12

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту