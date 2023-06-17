Московська церква в Україні звернулася до своїх фанатиків

УПЦ МП продовжує битися в конвульсіях «обурення»

Замість того, щоб зректися і проклясти путіна та кирила, засудити ідеологію «русского міра», каналізатором якого десятками років була московська церква, посипати голову попелом і покаятися (хоча б чисто з християнських мотивів), УПЦ МП продовжує битися в конвульсіях «обурення».

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УПЦ МП намагається переконати своїх фанатиків, що вона є «жертвою маніпуляторів».

Керівництво цієї організації виступає не проти соціологів. Воно вочевидь вважає, що в Україні живе «дурний і затурканий народ», який «просто не розібрався в ситуації». А все оце: судові справи, обшуки, скандали, санкції, антиукраїнські заяви, неприхована любов до «трієдіной русі», звинувачення у колаборації – «інспіровано владою».

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Навпаки, опитування КМІС показало, що народ вже розібрався, звідки ростуть роги в УПЦ МП, і хоче, щоб ці роги нарешті обламали.