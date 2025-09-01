Головна Думки вголос Ярослав Коцюба
search button user button menu button
Ярослав Коцюба Експерт- релігієзнавець

Як КДБ створювала Московську церкву в Україні і до чого тут Настя Каменських

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ювелірна компанія «Золотий вік» розірвала співпрацю з Настею Каменських після того, як та нещодавно на концерті у США заспівала російською
колаж: glavcom.ua

Як радянський міністр культури відмовився очолити церковно-політичний інститут

У 2012 році накладом всього у 200 примірників вийшла книга мемуарів Сергія Безклубенка. У радянський час Сергій Данилович був міністром культури УРСР (1977-1983).

Книга цікава і відверта в багатьох сенсах. Безклубенко розповідає не лише про те, як офіційно функціонував тогочасний номенклатурний апарат, а й його закулісне життя. Там не лише спогади про часи СРСР, а й періоду становлення незалежної України. Одна глава називається «Нардепи «по вызову». Сергій Безклубенко згадує, як 1994 року він шукав роботу, до нього зателефонували і сконтактували з однією «впливовою людиною» на ім’я Сергій.

Далі за текстом: «З’ясувалося, він мене добре знає, оскільки працював на кіностудії імені Довженка. Без довгих «прелімінаріїв» запропонував очолити новостворений Науково-дослідний інститут проблем взаємовідносин церкви та держави».

Сам Безклубенко був атеїстом, в радянський час навіть видав дві атеїстичні книги – «Музы на ложе Прокруста» (1988) і «Сокрушение идолов» (1989). Але прийшов вислухати «релігійну» пропозицію.
Сергій («з циганським прізвищем» – як титрує його ексміністр) розповів, що він є референтом митрополита Володимира Сабодана. Інститут створюється при Київській митрополії УПЦ МП, вона його засновник і вона його фінансуватиме.

Далі «референт» сказав наступне: «Скажу напрямик. Мы хотим создать в Украине политическую партию православного направления и видим в вас возможного его организатора и неформального лидера... А пока вы займетесь руководством нашей пока небольшой группы депутатов в Верховной Раде».

У цей час до кабінету зайшов один із співробітників цього офісу. Безклубенко пише: «Я його відразу впізнав: за радянських часів він, тоді штатний працівник КДБ, був «приписаний» до колективу хору імені Григорія Верьовки».

У коридорі ексміністр зустрів ще одного колишнього «чекіста», який був «приписаний» до колективу танцювального ансамблю імені П.П.Вірського. Та й сам «референт», пише далі Сергій Безклубенко, як з’ясувалося під час бесіди, колись був «приписаний» до колективу кіностудії імені О.П.Довженка.

Безклубенка здивував такий церковно-політичний цинізм: «Виявляється, усіх цих «майорів Проніних» «перепрописала» Москва по церковному відомству. Нівроку «українська помісна церква»!» І відмовився від того, щоб очолювати інститут.

Ексміністр не називає прізвищ колишніх працівників чи «культурних» інформаторів КДБ, яких він зустрів в офісі. А лише натякає, хто це були. Проте їх можна з високою ймовірністю ідентифікувати. Референт митрополита Володимира Сабодана «з циганським прізвищем» – це явно бізнесмен з радикальними проросійськими поглядами Сергій Циганков. Він курував цей інститут і видавав газету «SOS» та журнал «Спасите наши души», в яких поширював московські наративи.

Завдяки фотокопії статутних документів РГО «Науково-дослідний інститут «Держава і релігія» (зареєстрований 23 червня 1995 року), розміщеній в мемуарах Безклубенка, не складно розпізнати ще одного із засновників громадського православного об’єднання УПЦ МП. Це – Жмур Олексій Йосипович.

Перший же пошуковий запит в мережі видає, що так звали батька співачки Насті Каменських. Випадковість? Можливо. Але в біографії Олексія Йосиповича є період його роботи концертним директором хору імені Георгія Верьовки.

ДЕСС тривалий час шукала ознаки афілійованості УПЦ МП з російською церквою. Насправді вони всі лежать майже на поверхні. Питання припинення діяльності псевдоцерковного політичного об’єднання, за яким тягнеться шлейф КДБ, можна було б вирішити швидше, якби відкрили агентурні архіви спецслужб 70-80-х років. Але, схоже, це не робиться з тієї причини, що тоді б виявилися «замазаними» багато «гарних людей».

Звісно, діти не відповідають за справи своїх батьків. Вони роблять свої дурниці. Як відомо, ювелірна компанія «Золотий вік» розірвала співпрацю з Настею Каменських після того, як та нещодавно на концерті у США заспівала російською, заявивши, що «мова не важлива», а важлива лише «любов».

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Настя Каменських росія Україна війна Московская церковь в Украине КДБ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що ховається за зустріччю Трампа та Путіна?
Зустріч на Алясці: шанс чи пастка для України?
10 серпня, 20:19
Знову «Кузькіна мать»? Путін випробовує нову ядерну ракету
Знову «Кузькіна мать»? Путін випробовує нову ядерну ракету
9 серпня, 08:32
Боєць із позивним «Танкіст» залишився один після загибелі трьох побратимів та вів самостійно бій проти окупантів
Військовий ЗСУ врятувався з оточення на електровелосипеді, який йому скинули з дрона
3 серпня, 05:43
РФ завдала удару по обʼєкту ГТС поблизу кордону з Румунією
РФ атакувала обʼєкт ГТС на Одещині: Міненерго розповіло деталі
6 серпня, 14:16
Левітт: Особиста зустріч, а не телефонна розмова, дасть президентові найкраще уявлення про те, як покласти край цій війні
«Вправа з вислуховування»: Білий дім прокоментував майбутній саміт Трампа та Путіна
13 серпня, 04:46
Наразі відзначається постійний ворожий тиск на усіх напрямках зони відповідальності ОСУВ «Дніпро»
Зупинили просування росіян. ЗСУ відзвітували про ситуацію на Покровському напрямку
14 серпня, 21:35
Рубіо: Ми не будемо на цьому зосереджуватися
Рубіо розповів про ставлення США до кремлівської версії «першопричин війни»
20 серпня, 03:31
Підрозділі ДСНС та енергетики працюють над подоланням наслідків атаки
Окупанти масовано атакували Полтавщину: є влучання у двох районах (відео)
19 серпня, 07:56
Ексголові облради загрожує покарання до двох років позбавлення волі
Ексголова Тернопільської облради, який має вирок, влаштував реванш в антикорупційному суді
25 серпня, 20:00

Ярослав Коцюба

Як КДБ створювала Московську церкву в Україні і до чого тут Настя Каменських
Як КДБ створювала Московську церкву в Україні і до чого тут Настя Каменських
Пастка для кожної парафії. Чому закон про заборону Московської церкви спрацює
Пастка для кожної парафії. Чому закон про заборону Московської церкви спрацює
Заборона Московської церкви. Чому деяким українцям «стало стидно»
Заборона Московської церкви. Чому деяким українцям «стало стидно»
Московська церква в Україні звернулася до своїх фанатиків
Московська церква в Україні звернулася до своїх фанатиків
Що заважає заборонити Московський партіархат по всій Україні?
Що заважає заборонити Московський партіархат по всій Україні?
Як Україні попрощатися з російською церквою
Як Україні попрощатися з російською церквою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 вересня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 вересня 2025
53K
Зустріли без тепла: азербайджанське видання вказало на особливість візиту Путіна до Китаю
49K
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
13K
Підозрюваного у вбивстві Парубія затримано: перші кадри
8835
Путін у Китаї зробив низку заяв щодо України

Новини

День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергю: ДТЕК поділився алгоритмом
Вчора, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
Вчора, 00:00
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
30 серпня, 12:38
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
30 серпня, 04:15

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua