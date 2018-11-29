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    Думки вголос

    Війна і побут

    • Ігор Ляшенко

      Видавець

    • Розсилка
    Війна і побут

    Гострі дискусії і рішення про введення в Україні воєнного стану навіяли мені ці спогади

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    В 1999 году самолеты НАТО бомбили города Сербии, чтобы вынудить сербов вывести войска из Косово. Бомбили в основном объекты промышленности инфраструктуры, но доставалось и жилым кварталам. Помню, меня поразил репортаж из Белграда. В кадре аккуратно одетый мужчина около небольшого магазина подметает осколки витрины, выбитой взрывной волной, и вставляет новое стекло. Я смотрю репортаж и удивляюсь: зачем он вставляет стекло? Ведь конфликт в разгаре, завтра будут новые бомбежки! Казалось бы, самое время прикрыть витрины фанерой и вообще прекратить работу. Но белградец журналисту рассказывает, что ему надо открывать магазин, покупатели придут, нельзя, чтобы без стекла, некрасиво будет…

    Острые дискуссии и решение о введении в Украине военного положения навеяли мне эти воспоминания. В представлении наших людей война – это разруха, форс-мажор, повод ничего не делать сегодня, ожидая, когда закончится война, а потом преодолеются ее последствия. Я помню, что когда был школьником, по телевизору еще звучали слова о том, что «мы пережили саму страшную войну, поэтому надо терпеть неудобства», что на «восстановление народного хозяйства брошены все силы»… Хотя к тому времени с окончания Второй мировой прошло уже более тридцати лет, и для меня, школьника, это была далекая седая история.

    Да чего так далеко заглядывать? Давайте вспомним, как долго Крещатик и Майдан после революции приходили в норму. Сгоревший дом профсоюзов несколько лет стоял в копоти. А это, между прочим, сердце столицы большого европейского государства. И речь совсем не идет об увековечении памяти погибших или кардинальной реконструкции. Просто бытовая бесхозяйственность, лень, низкая квалификация.

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    В советские времена многие проблемы объясняли тяжелым наследием войны. А люди в ответ на пропаганду горько шутили: «да, это фашисты ночью пришли и все окна в подъезде хрущевки повыбивали». В то же время сама Германия, проигравшая в войне, полностью разрушенная, опустошенная репарациями, переполненная беженцами очень быстро восстановила экономику, отстроила города, вернула привычный высокий уровень быта. И это при том, что параллельно проходила политика денацификации, чтобы убрать из общества преступную нацистскую идеологию, не допустить реванша.

    Я не понимаю одной вещи. Каждый из нас, попадая в Европу, Америку, видит их уровень развития, порядка, комфорта и удобства жизни. Мы восхищается этим и хотим жить так, как там. А вернувшись на родину, искренне огорчаемся: ну почему у нас не так… Почему грязь, неубранный снег, невычищенные урны, везде окурки, тусклые лампочки, не работает эскалатор, режет глаз реклама, ямы на дорогах, нет разметки, автобусы-драндулеты…

    Причем аналогичные чувства возникают также у наших политиков и чиновников, которые часто ездят за рубеж для знакомства с передовым опытом. Иногда просто умилительно слушать, как кто-то из городской администрации или правительства, делится яркими впечатлениями о посещении благоустроенной Европы, а когда доходит до вопроса, почему вы не можете сделать так же в Киеве, в Украине, то мы слышим, что не хватает полномочий, маленький бюджет, не прописано положение, несовершенное законодательство…

    Отговорок хватает. И это у нас сейчас фактически мирное время, снаряды и бомбы не падают.

    Я очень опасаюсь, что защита независимости, территориальной целостности, угроза войны, о которых общество и политики говорят на этой неделе, приведут к очередному замораживанию всех усилий по поддержанию приемлемого качества жизни, в том числе быта. Не должно быть такого. Никакое военное положение не запрещает аккуратно убирать мусор, латать тротуары и зажигать фонари на улицах, если нет авианалета.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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