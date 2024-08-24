Пастка для кожної парафії. Чому закон про заборону Московської церкви спрацює
«Українська філія московського патріархату зіткнулася з неймовірно складною ситуацією»
Кінцева редакція закону 8371 «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій» вийшла доволі жорсткою.
По-перше, в Україні повністю заборонена діяльність РПЦ, яка є «ідеологічним продовженням режиму держави-агресора, співучасницею воєнних злочинів та злочинів проти людяності» (ст.3, п.1).
По-друге, ст.5, п.1 забороняє ідеологію «русского міра» «у будь-який спосіб та/або будь-якими засобами».
Тобто українська філія московського патріархату зіткнулася з неймовірно складною ситуацією. Їй потрібно буде доводити не лише те, що вона не є частиною РПЦ, а й позбутися всієї друкованою продукції (богослужбової, проповідницької, «духовної», періодичної тощо), на якій стоїть гриф дозволу до друку від російської церковної влади. Будь-яка подібна література автоматично підпадає під заборону, відповідно до статей закону.
Практично всі громади УПЦ МП користуються такими книгами. Сумнівно, що за місяць, коли закон вступить у дію, вони встигнуть позбутися цього «ідеологічного хвоста».
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