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Ярослав Коцюба Експерт- релігієзнавець

Пастка для кожної парафії. Чому закон про заборону Московської церкви спрацює

glavcom.ua
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Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт про заборону Московської церкви, яка працює в Україні під брендом УПЦ МП
колаж: glavcom.ua

«Українська філія московського патріархату зіткнулася з неймовірно складною ситуацією»

Кінцева редакція закону 8371 «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій» вийшла доволі жорсткою.

По-перше, в Україні повністю заборонена діяльність РПЦ, яка є «ідеологічним продовженням режиму держави-агресора, співучасницею воєнних злочинів та злочинів проти людяності» (ст.3, п.1).

По-друге, ст.5, п.1 забороняє ідеологію «русского міра» «у будь-який спосіб та/або будь-якими засобами».

Тобто українська філія московського патріархату зіткнулася з неймовірно складною ситуацією. Їй потрібно буде доводити не лише те, що вона не є частиною РПЦ, а й позбутися всієї друкованою продукції (богослужбової, проповідницької, «духовної», періодичної тощо), на якій стоїть гриф дозволу до друку від російської церковної влади. Будь-яка подібна література автоматично підпадає під заборону, відповідно до статей закону.

Пастка для кожної парафії. Чому закон про заборону Московської церкви спрацює фото 1

Практично всі громади УПЦ МП користуються такими книгами. Сумнівно, що за місяць, коли закон вступить у дію, вони встигнуть позбутися цього «ідеологічного хвоста».

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Джерело
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Теги: церква Мінкульт Московська церква в Україні закон росіяни

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Ярослав Коцюба

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