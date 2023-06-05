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Ярослав Коцюба Експерт- релігієзнавець

Як Україні попрощатися з російською церквою

glavcom.ua
РПЦ у її нинішньому вигляді – це організація, що була створена тоталітарним сталінським режимом

Підстави для засудження та заборони РПЦ

Для того, щоб заборонити в Україні РПЦ і її філію, не потрібно приймати нові закони. Для цього достатньо внести правки до закону 3005-IX «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії», що набирає чинності 27 липня 2023 року.

Підставою для цього є «Цивільний статут РПЦ». Документ був ухвалений Священним синодом Російської православної церкви 31 січня 1991 року і зареєстрований Мін’юстом РРФСР 30 травня того ж року.

У статуті чорним по білому написано (Розділ І. «Загальні положення», п.2): «Русская Православная Церковь… до 1942 года именовалась Поместной Российской Православной Церковью. Нынешнее название вошло в употребление с 1943 года».

Таким чином визнається, що РПЦ у її нинішньому вигляді – це організація, що була створена тоталітарним сталінським режимом для пропаганди російської імперської ідеології, як в республіках СРСР, так і за межами Союзу. Що є підставою для її засудження та заборони, відповідно до положень закону №3005-IX.

Зокрема, керівним органом РПЦ був не Священний синод, а Рада у справах Російської православної церкви, державний орган при уряді СРСР, що діяв у період 1943-1965 рр. Причому нову назву церкви і її державного керівного органу схвалив особисто Сталін.

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Джерело
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Теги: РПЦ релігія Московська церква в Україні

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