У Києві на могилі Столипіна з'явилися квіти з рашистською символікою (фото)
Людина, яка ставила квіти до могили Столипіна, залишилася непоміченою
До могил прем'єр-міністра Російської імперії Петра Столипіна, який проводив жорстку політику на укріплення самодержавства, обмежував політичні свободи та вів боротьбу з національними автономіями, в Києво-Печерській лаврі принесли квіти з рашистською символікою. Відповідне фото опублікувала шеф-редакторка інтернет-видання «Лівий берег» Соня Кошкіна.
За словами журналістки, до того, як з Лаври виселили представників УПЦ МП, квіти до могили Столипіна приносили часто. Проте цього разу трапився унікальний інцидент, на могилі росіянина з’явився букет з латинською літерою «Z», яка за час повномасштабного вторгнення стала символом агресії РФ проти України.
«Цікаво, що «возложєніє» здійснювала людина, яка дуже чітко знає, де саме на цій ділянці розташовані камери спостереження. І зробила все, щоб їх уникнути. Тобто на «випадковість» аж ніяк не спишеш. Чорти все не заспокояться – регулярно про себе нагадують, «мітять» територію», – написала журналістка.
Також Кошкіна опублікувала низку фото з «артефактами», які було знайдено в Лаврі після виселення представників УПЦ МП.
Зазначимо, 9 серпня 2023 року Господарський суд міста Києва визнав законним розірвання договору безоплатного користування, укладеного між Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою (Чоловічий монастир) Української православної церкви та Національним заповідником «Києво-Печерська Лавра»
Раніше «Главком» писав, що Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра (чоловічий монастир) УПЦ МП програла суд Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» у справі про усунення перешкод у користуванні майном.
Нагадаємо, тимчасовий виконувач обов’язків намісника Києво-Печерської лаври архімандрит Авраамій заявив, що частина монахів монастиря Московського патріархату, яка критикувала та називала Європу «безбожною», після розірвання угоди із заповідником «Києво-Печерська лавра» виїхала у країни ЄС.
Раніше ми повідомляли, що митрополит Павло продовжує погрожувати тимчасовому виконувачу обов’язків намісника Києво-Печерської лаври архімандриту Авраамію, проте той на погрози від колишнього намісника не відповідає.
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