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У Києві на могилі Столипіна з'явилися квіти з рашистською символікою (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Києві на могилі Столипіна з'явилися квіти з рашистською символікою (фото)
На могилі Столипіна з’явився букет з латинською літерою «Z»
фото: Facebook/Соня Кошкіна

Людина, яка ставила квіти до могили Столипіна, залишилася непоміченою

До могил прем'єр-міністра Російської імперії Петра Столипіна, який проводив жорстку політику на укріплення самодержавства, обмежував політичні свободи та вів боротьбу з національними автономіями, в Києво-Печерській лаврі принесли квіти з рашистською символікою. Відповідне фото опублікувала шеф-редакторка інтернет-видання «Лівий берег» Соня Кошкіна.

За словами журналістки, до того, як з Лаври виселили представників УПЦ МП, квіти до могили Столипіна приносили часто. Проте цього разу трапився унікальний інцидент, на могилі росіянина з’явився букет з латинською літерою «Z», яка за час повномасштабного вторгнення стала символом агресії РФ проти України.

До пам’ятника російського державного діяча, прем'єр-міністра Російської імперії Петра Столипіна в Києво-Печерській лаврі принесли квіти з рашистською символікою
До пам’ятника російського державного діяча, прем'єр-міністра Російської імперії Петра Столипіна в Києво-Печерській лаврі принесли квіти з рашистською символікою
фото: Facebook/Соня Кошкіна
Латинська літера «Z» за час повномасштабного вторгнення стала символом агресії РФ проти України
Латинська літера «Z» за час повномасштабного вторгнення стала символом агресії РФ проти України
фото: Facebook/Соня Кошкіна

«Цікаво, що «возложєніє» здійснювала людина, яка дуже чітко знає, де саме на цій ділянці розташовані камери спостереження. І зробила все, щоб їх уникнути. Тобто на «випадковість» аж ніяк не спишеш. Чорти все не заспокояться – регулярно про себе нагадують, «мітять» територію», – написала журналістка.

Також Кошкіна опублікувала низку фото з «артефактами», які було знайдено в Лаврі після виселення представників УПЦ МП.

Медаль із символікою Російської імперії
Медаль із символікою Російської імперії
фото: Facebook/Соня Кошкіна
Знайдені артефакти в Києво-Печерській лаврі
Знайдені артефакти в Києво-Печерській лаврі
фото: Facebook/Соня Кошкіна

Зазначимо, 9 серпня 2023 року Господарський суд міста Києва визнав законним розірвання договору безоплатного користування, укладеного між Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою (Чоловічий монастир) Української православної церкви та Національним заповідником «Києво-Печерська Лавра»

Раніше «Главком» писав, що Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра (чоловічий монастир) УПЦ МП програла суд Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» у справі про усунення перешкод у користуванні майном.

Нагадаємо, тимчасовий виконувач обов’язків намісника Києво-Печерської лаври архімандрит Авраамій заявив, що частина монахів монастиря Московського патріархату, яка критикувала та називала Європу «безбожною», після розірвання угоди із заповідником «Києво-Печерська лавра» виїхала у країни ЄС.

Раніше ми повідомляли, що митрополит Павло продовжує погрожувати тимчасовому виконувачу обов’язків намісника Києво-Печерської лаври архімандриту Авраамію, проте той на погрози від колишнього намісника не відповідає.

Читайте також: ЗМІ оприлюднили докази контактів митрополита Онуфрія з особами, яких підозрюють у держзраді
Теги: Московська церква в Україні квіти Києво-Печерська лавра росіяни

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