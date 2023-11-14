«Правда» про Українську церкву. Якою вона є за гроші Новинського?

Роберт Амстердам професійно відпрацьовує свою платню

Подивися інтервʼю адвоката УПЦ Роберта Амстердама Такеру Карлсону. Карлсон – епігон Трампа і проповідник після-правди в Америці.

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Після-правда, що пропагується УПЦ за фінансування о. Вадима Новінського, через найнятого ним же адвоката добре пасує після-правді Карлсона. Амстердам, який професійно відпрацьовує свою платню, наприклад, заявив, що УПЦ має тисячолітню історію, а ПЦУ лише 5 років.

Справді, ПЦУ лише 5 років, а УПЦ – 33 роки. Вона була створена митр. Філаретом та патр. Олексієм, коли останній дав першому грамоту про самоврядування. Ця грамота до цього часу є фундаментом для існування УПЦ, з якого вона ніяк не може зійти. А тисячу років тому була заснована Київська митрополія Константинопольського патріархату, з яким УПЦ перервала стосунки.

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Якби заявлене у Карлсона тисячоліття УПЦ було правдою, то це означало б, що УПЦ розірвала стосунки з самою собою. Але Карлсона ці нюанси не цікавлять. Його цікавить лише дошкулити демократам, навіть приносячи в жертву Україну. Так само УПЦ і Новінський вчергове готові принести в жертву своїм корпоративним інтересам всю Україну.

Ще один примітний нюанс: Амстердам називає УПЦ «гілкою християнства», що відповідає протестантській теорії про «гілки християнства».

Здається, абсолютно антиекуменічну УПЦ така характеристика повністю влаштовує. Як влаштовує і те, що адвокат виступає проти тези про те, що УПЦ та ПЦУ – це та сама релігія.

Чим не пожертвуєш заради власних корпоративних інтересів.