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Ярослава Міщенко Журналістка

Про ситуацію з монастирем у Черкасах

glavcom.ua
У Черкасах 20 листопада на території монастиря Різдва Пресвятої Богородиці колишньої УПЦ МП виник конфлікт між вірянами та жителями міста
фото: Суспільне Черкаси

Ми в Лаврі залишаємо жити ще півсостні монахів МП, половина з яких «отпетый русский мир»

Ці кадри мене також засмутили. Хоча там не було жодного клірика ПЦУ, і стверджувати, що це робилося в інтересах чи із схваленням ПЦУ нема жодних підстав.

Але ця історія не існує поза контекстом. Давайте подивимося контекст. Літо. Черкаська єпархія. Я подивилася відкриті джерела:

«СБУ викрила ще одного клірика УПЦ (МП) у Черкаській області, який виправдовував російську збройну агресію.

У спілкуванні з парафіянами та своїми знайомими він неодноразово вихваляв вище військово-політичне керівництво рф і особисто очільника кремля. Також він героїзував Кадирова та виправдовував воєнні злочини рашистів... іподиякон був прихильником нацизму і водночас пропагував ідеї «поновлення» радянського союзу та закликав до захоплення рашистами всієї території України...»

Йдемо далі...

«Митрополит Черкаський Феодосій, якому оголошено підозру по двох статтях КК, одна з яких запереченння російської агресії та глорифікація її учасників».

Спробуйте подивитися на це все очима жителів, які прийшли з фронту.

Якщо він каже, що всі країни СРСР це Русь, а Москва столиця церковної Русі. Мені важко слухати його відео, де він так зневажає Православну Церкву України. Ну він у своїх блогах просто зневажає і Україну, і автокефалію. Закликає йти у підпілля, «пока не исчезнут с лица земли нашей гонители».

«Властью предлагается в нарушение канонов и порядков церкви самочинное провозглашение автокефалии. Если даже и заставят сделать это отдельных епископов, Церковь никогда не сделает. Чем мы будем отличаться от Филарета, расколоучителя, преданного анафеме».

Сьогодні свято, і мені важко слухати цього продуцента наративів Кремля. Приєднання до ПЦУ це «индивидуальное предательство»...», «Впадение в автокефалию – смертный грех», «Автокефалы не испытывают посещения благодати в литургии»....

Жахливі антиавтокефальні проповіді, ідеї руссміра запаковані, думаю, що військові знають більше...

Я боюся, коли б'ють чи виселяють чи-то священство, чи монахів чи будь-кого. Ну Феодосій же отруював та отруює інформпростір, і я жахаюся від думки, яку кількість вірних та духовенства він вже отруїв... Могли військові чи протестанти обуритися аж до таких виявів (я не виправдовую насправді)...

Тому так... Чи можливий факт без контексту? Чи факт без контекста можна оцінити об'єктивно?

І останнє...

Ми в Лаврі залишаємо жити ще півсостні монахів МП, половина з яких «отпетый русский мир». У них буде окремий корпус, але вони якщо не перейдуть, то служитимуть лише в келіях. Виганяти не стиль ПЦУ. Слава Богу.

Читайте також: У Черкасах на території монастиря УПЦ МП виникли сутички
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Черкаси Московська церква в Україні єпархія

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