Про ситуацію з монастирем у Черкасах

У Черкасах 20 листопада на території монастиря Різдва Пресвятої Богородиці колишньої УПЦ МП виник конфлікт між вірянами та жителями міста

Ми в Лаврі залишаємо жити ще півсостні монахів МП, половина з яких «отпетый русский мир»

Ці кадри мене також засмутили. Хоча там не було жодного клірика ПЦУ, і стверджувати, що це робилося в інтересах чи із схваленням ПЦУ нема жодних підстав.

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Але ця історія не існує поза контекстом. Давайте подивимося контекст. Літо. Черкаська єпархія. Я подивилася відкриті джерела:

«СБУ викрила ще одного клірика УПЦ (МП) у Черкаській області, який виправдовував російську збройну агресію.

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У спілкуванні з парафіянами та своїми знайомими він неодноразово вихваляв вище військово-політичне керівництво рф і особисто очільника кремля. Також він героїзував Кадирова та виправдовував воєнні злочини рашистів... іподиякон був прихильником нацизму і водночас пропагував ідеї «поновлення» радянського союзу та закликав до захоплення рашистами всієї території України...»

Йдемо далі...

«Митрополит Черкаський Феодосій, якому оголошено підозру по двох статтях КК, одна з яких запереченння російської агресії та глорифікація її учасників».

Спробуйте подивитися на це все очима жителів, які прийшли з фронту.

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Якщо він каже, що всі країни СРСР це Русь, а Москва столиця церковної Русі. Мені важко слухати його відео, де він так зневажає Православну Церкву України. Ну він у своїх блогах просто зневажає і Україну, і автокефалію. Закликає йти у підпілля, «пока не исчезнут с лица земли нашей гонители».

«Властью предлагается в нарушение канонов и порядков церкви самочинное провозглашение автокефалии. Если даже и заставят сделать это отдельных епископов, Церковь никогда не сделает. Чем мы будем отличаться от Филарета, расколоучителя, преданного анафеме».

Сьогодні свято, і мені важко слухати цього продуцента наративів Кремля. Приєднання до ПЦУ це «индивидуальное предательство»...», «Впадение в автокефалию – смертный грех», «Автокефалы не испытывают посещения благодати в литургии»....

Жахливі антиавтокефальні проповіді, ідеї руссміра запаковані, думаю, що військові знають більше...

Я боюся, коли б'ють чи виселяють чи-то священство, чи монахів чи будь-кого. Ну Феодосій же отруював та отруює інформпростір, і я жахаюся від думки, яку кількість вірних та духовенства він вже отруїв... Могли військові чи протестанти обуритися аж до таких виявів (я не виправдовую насправді)...

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Тому так... Чи можливий факт без контексту? Чи факт без контекста можна оцінити об'єктивно?

І останнє...

Ми в Лаврі залишаємо жити ще півсостні монахів МП, половина з яких «отпетый русский мир». У них буде окремий корпус, але вони якщо не перейдуть, то служитимуть лише в келіях. Виганяти не стиль ПЦУ. Слава Богу.