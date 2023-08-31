Татарстан – не Росія

Навіть після довгих років російської окупації, татари не забули про своє коріння

Татарстан був незалежним іще тоді, коли Москва буквально нагадувала болота

Вчора відзначався День державного суверенітету Республіки Татарстан. І нехай формально цей народ знаходиться у складі РФ, фактично їхня територія опинилася під російською окупацією.

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Татарстан був незалежним іще тоді, коли москва буквально нагадувала болота. Татари мали свою державність у складі Волзької Болгарії, яка існувала впродовж VIII-XIII віків.

Цей народ знову постав окремою державою в ХV столітті у вигляді Казанського ханства. Ханство існувало до 1556 року, аж поки московська орда у кровній боротьбі не завоювала його землі. Аби стерти історію цього народу, московські ординці назвали їхню територію «Казанською губернією».

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Проте навіть після довгих років російської окупації, татари не забули про своє коріння. 30 листопада 1992 року Верховна Рада Республіки Татарстан прийняла Конституцію, яка проголошувала республіку суверенною. Це стало можливим після того, як того ж року на референдумі 61,4% проголосували за незалежність Татарстану (при явці понад 80%).

Створена нами ТСК підтримує зв’язки з представниками поневоленого народу. Ми бачимо, що це дуже прогресивний етнос у питанні звільнення від РФ. Татари гідні того, аби бути незалежними. Об’єднавши зусилля, ми допоможемо в розвалі гнилої конструкції під назвою «російська федерація».