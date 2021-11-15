Путін зробив заяву про війну на Донбасі і поскаржився на Європу
РФ ніколи не визнає себе стороною конфлікту на сході України
Президент Росії Володимир Путін заявив, що його країна ніколи не визнає себе стороною конфлікту на сході України. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу «Росія 1».
«У Мінських угодах не сказано, що Росія є стороною конфлікту, ми ніколи з цим не погоджувалися і не погодимося, ми нею не є... Нас усі намагаються спонукати до виконання Мінських угод, часто звинувачують у тому, що ми їх не виконуємо. Але коли ми ставимо питання нашим партнерам, у тому числі в нормандському форматі, а що конкретно не виконує Росія за Мінськими угодами і що, на вашу думку, Росія за Мінськими угодами мала б зробити, відповіді немає»,– заявив російський президент.
У той самий час, на його думку, Україна Мінські домовленості порушує.
«Вони застосовують «Байрактари», тобто безпілотні літальні апарати. Це авіація, безпілотна, але це авіація, яку застосовують у зоні конфлікту, що суворо заборонено Мінськими угодами та наступними домовленостями. Але ніхто на це навіть не реагує, а США взагалі підтримали практично. Європа щось невиразне сказала щодо цього, а США взагалі підтримали. А офіційні особи в Україні прямо кажуть: застосовували і застосовуватимемо далі. Паралельно з цим організували позапланові навчання у Чорному морі», – поскаржився Путін.
Нагадаємо, Путін не виключає можливість зустрічі «нормандської четвірки».