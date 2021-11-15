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    Думки вголос

    Війна вимагає рішень – стати сильними або програти

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

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    Треба відповідати ворогові так, щоб він не встигав змінити позицію - Війна вимагає рішень – стати сильними або програти
    Треба відповідати ворогові так, щоб він не встигав змінити позицію
    фото: Міноборони України

    У цій боротьбі можна перемогти, тільки якщо стати сильними, а не сором'язливо мовчати і сподіватися, що може якось все саме пройде

    Мовою оригіналу

    Сводка ООС за 14 ноября буднично сообщает нам: украинские позиции в районе Орехово-Донецкое обстреляны российской артиллерией калибра 152 мм.

    На фронте российская артиллерия калибра 122 мм также обстреляла штаб одного нашего подразделения. Позиция для них известная, уже не первый раз туда насыпают.

    Оба обстрела проведены прицельно, с корректировкой с беспилотника.

    Ствольная артиллерия калибра 152 мм – это 43 кг снаряд, и это означает что Минские соглашения мертвы.

    Человек, рядом с которым прилетает такое, отчетливо осознает, что никакого перемирия нет и быть не может.

    Что впереди долгая многолетняя война.

    Что в этой войне можно победить только если стать сильными, а не стыдливо молчать и надеяться, что авось как-то все само пройдет, как-то там санкции всех врагов распугают.

    Нет, в этой войне никто не победит кроме нас самих.

    И потому стать сильными – значит для начала прекратить лгать самим себе. Прекратить лгать своему народу.

    Это значит начать строить государство, начать укреплять оборону и безопасность.

    Начать отвечать врагу так, чтобы он не успевал сменить позицию, чтобы возвращать им за обстрелы гробы российских артиллеристов.

    Надо начать хотя бы думать и мыслить, начать интеллектуальную работу, заменить хотя бы для начала пустые бумаги с пустыми словами на реальную доктрину, реальные документы оборонного планирования, на пошаговые методики реализации, на конкретные сроки. Устанавливать сроки и ответственность за результат.

    Начать структурную реформу не на словах, а на деле, чтобы стандартом НАТО назывались не таблички и звания, а уставы, оперативные процедуры, организационно-штатная структура, управление карьерой. система принятия решений, послеоперационный разбор, базирование, боевое применение.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: НАТО Мінські угоди війна Операція Об’єднаних сил
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    Війна вимагає рішень – стати сильними або програти