Закон про множинне громадянство – чому це добре?

Прийняття закону про множинне громадянство – це про єдність

Українців більше, аніж ви можете уявити. Нас не 30 мільйонів і навіть не 40. Українців – 60 мільйонів, хоча близько половини проживають за межами держави і не всі мають українські паспорти. Але мають українське коріння та хочуть бути частиною наших процесів.

Прийняття закону про множинне громадянство – це про єдність. Мільйони українців по всьому світу збережуть (або будуть мати можливість отримати) українське громадянство, маючи інший паспорт. Це особливо актуально для родин, які давно емігрували, але ідентифікують себе українцями.

Інші переваги цієї ініціативи:

можливість отримати наше громадянство для іноземців, які стоять на захисті України (рік служби в умовах воєнного стану або три роки за контрактом);

іноземці зможуть отримати український паспорт, якщо складуть іспити зі знання мови, історії та Конституції. Також для цього треба постійно жити в Україні більше 5 років;

батькам не потрібно буде обирати, якщо їхні діти народжуються за кордоном. Є можливість отримати і українське громадянство, і країни народження;

громадянство не зможуть отримати представники РФ та інших країн, що не визнають нашої територіальної цілісності, а також засуджені за тяжкі злочини;

Кабміну доручено розробити окремий закон щодо обмежень для тих, хто вже має громадянство країни-агресора. Перелік країн, громадянство яких буде сумісним з українським, також буде визначено постановою КМУ в інтересах нашої безпеки.

Таким чином ми посилюємо зв’язок між українцями всередині країни та закордоном. А ще створюємо хороший стимул для іноземців ставати на захист України та мати можливість отримати український паспорт.