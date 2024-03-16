Головна Думки вголос Ярослав Юрчишин
search button user button menu button
Ярослав Юрчишин Народний депутат України

Чи потрібно регулювати соцмережі?

glavcom.ua
Соцмережі стали інструментом впливу для пропаганди
фото: Depositphotos

Байден проти TikTok, Трамп проти Facebook

Telegram, TikTok, Facebook, WhatsApp, Viber, Signal – б’юся об заклад, що бодай половина з цього списку вже давно вкорінилися у вашому смартфоні. Але таке розмаїття застосунків та соціальних мереж зустрінеш далеко не в усіх країнах. До прикладу, Telegram не став популярним ні в Європі, ні в Північній Америці, TikTok загрожує повне блокування у США, а загалом діяльність соцмереж регулюється законами.

Регулювання соцмереж – як це відбувається в тих країнах, на які ми орієнтуємося та чи не порушує це свободу слова громадян? Як на мене, це питання зараз особливо актуальне, тому пропоную розглянути, які правові запобіжники діють в ЄС та що може чекати на США.

У ЄС активно регулюють цифровий простір заради безпеки користувачів

З 2018-го року в ЄС почав діяти Загальний регламент про захист даних (General Data Protection Regulation, GDPR). GDPR переважно стосується захисту персональних даних громадян ЄС, а велика частина документа присвячена таргетованій рекламі у соціальних мережах та в інтернеті загалом. Водночас Регламент взагалі заборонив використання чутливих даних користувачів (наприклад, політичних поглядів) для налаштування реклами (із певними винятками для політичних партій та неприбуткових організацій). За недотримання норм організація або компанія може отримати штраф.

Наступний кроком у цій сфері став пакет Закону про цифрові послуги (The Digital Services Act, DSA) до якого входять Закон про цифрові послуги та Закон про цифрові ринки. Документи мають багато спільних характеристик та спільну мету – врегулювати цифровий простір ЄС через прості та єдині для всіх країн правила. Його прийняли в 2022-у, а обов’язковим для всіх платформ він став лише з 17 лютого 2024-го року.

Ключова мета DSA – запобігати незаконним діям в інтернеті та перешкодити поширенню дезінформації. Він забезпечує безпеку користувачів, захищає фундаментальні права та створює справедливе та відкрите онлайн-середовище платформ.

Цей закон є одним із найжорстокіших регуляторів соцмереж у демократичному середовищі, адже він зобов’язує платформи нести відповідальність за свою роль у поширенні неправдивого чи неприйнятного контенту. Крім того, DSA:

  • Встановлює спеціальні обов'язки для онлайн-ринків з метою боротьби з онлайн-продажем незаконних товарів та послуг;
  • Вводить заходи для боротьби з незаконним контентом в Інтернеті та обов'язки для платформ реагувати швидко, з урахуванням фундаментальних прав;
  • Захищає неповнолітніх в Інтернеті, забороняючи платформам використовувати цільову рекламу на основі використання персональних даних неповнолітніх, як визначено у законодавстві ЄС;
  • Встановлює певні обмеження на представлення реклами та використання чутливих персональних даних для цільової реклами, включаючи стать, расу та релігію;
  • Забороняє маніпулятивні інтерфейси, відомі як «темні схеми», та практики, спрямовані на введення в оману;
  • Також пошукові системи мають видавати рекомендований контент, що не базується на профілюванні.

У США можуть заборонити TikTok

Так звана «м’яка сила» – дивовижна річ. Хтось хоче просунути власні інтереси через музику чи кіно, хтось вміє робити це через кухню або літературу. Сьогодні хорошим прикладом soft power можна вважати соціальні мережі. У боротьбі за людські мізки нам можуть пропонувати котиків та песиків, швидкі рецепти та способи стати багатим. Такого добра вистачає в TikTok, який короткими відео буквально затягує тебе дивитися, коментувати та знімати.

Нагадаю, що застосунок родом з Китаю, але знайшов свою аудиторію й далеко за його межами. Він популярний в Україні, США та країнах ЄС. Але TikTok уже намагаються обмежувати. І на те є вагомі причини.

До прикладу, в Канаді блокують цей застосунок на офіційних урядових пристроях. Адже там переконані, що він невиправдано глибоко відстежує все, що відбувається в телефоні. Занадто глибоко, як для застосунку зі смішними чи корисними роликами.

У США вже давно критично ставляться до цього китайського дива. Найбільш категоричним зараз є штат Монтана, у якому з 2024-го року не можна буде пропонувати TikTok для завантаження. За словами губернатора штату Грега Джанфорте, ця заборона захищає громадян Монтани «від стеження з боку Комуністичної партії Китаю».

Однак заборона TikTok матиме не тільки місцевий характер. Джо Байден заявив, що в разі потрапляння на його стіл закону про можливу заборону соціальної мережі TikTok, він поставить під ним свій підпис. Президент не має заперечень до ініціативи конгресменів змусити китайську компанію ByteDance упродовж півроку продати цей сервіс. В разі відмови американські законодавці хочуть закрити доступ до TikTok на території країни, адже вважають, що з його допомогою уряд Китаю збирає інформацію про громадян США.

При чому, за заборону TikTok виступають не тільки демократи. Лідер більшості в Палаті представників республіканець Стів Скаліза вважає, що такий крок є критично важливим для національної безпеки.

Цікаво, що раніше НАТО заборонило своїм співробітникам користуватися застосунком.

«Facebook – ворог людей»

На можливу заборону TikTok відреагував 45-й президент США Дональд Трамп. В ефірі CNBC він назвав продукт Meta ворогом людей:

«Я вважаю фейсбук ворогом людей.

Я гадаю, фейсбук дуже погано впливає на нашу країну, особливо коли мова заходить про вибори».

Цікаво, що таку заяву він зробив саме у відповідь на те, що США можуть заблокувати Tiktok. А головний аргумент полягає в тому, що з забороною TikTok багато людей перейдуть у FB, а він, на думку Трампа, є небезпечним.

Поки що такі заяви не дійшли кудись далі за розмови і більше нагадують бажання 45-го президента не втрачати контакт зі своїм потенційним виборцем. Але цікаво буде постежити за розвитками Meta Цукерберга та X Маска, якщо американський народ іще раз обере республіканця президентом.

В Україні діють регуляції соцмереж

Ми вже звикли, що соціальні медіа стали світом вільнодумства. І це чудово, адже українці завжди шукатимуть той простір, де ніхто не буде забороняти їм висловлюватися. Однак на різних платформах уже діють ті чи інші обмеження або заборони.

Facebook до недавнього часу міг швидко заблокувати пост зі згадкою «Азову», а слова «русня», «москаль», «кацап» тощо ставали тригером і у Facebook, i в YouTube. Матеріал могли прибрати або вимкнути монетизацію від YouTube.

Ви можете бути блогером із величезною аудиторією в Instagram, але у вашої сторінки можуть початися проблеми, якщо замість звичних фото будете виставляти збори на підтримку армії. Такий контент усе рідше буде підтягуватися до топу стрічки.

Насичений російськими ІПСО TikTok також не толерує згадкам про війну та має низку стоп-слів. А згадки про бойові дії там ліпше приховувати через «в1йна» або «в!йн@». Всі розуміють, про що мова, але штучний інтелект такі речі іноді пропускає.

Як бачимо, регуляції соцмереж для українців уже діють, але важко сказати, що вони працюють на нашу користь. Як на мене, варто брати за приклад європейські закони, які захищають права користувачів, зменшують можливості таргетологів глибоко залізти нам під шкіру та найважливіше – шукати шляхи регуляції російської пропаганди. Наразі Telegram та Tiktok лідирують за кількістю ворожих ІПСО. Маємо шукати шляхи, щоб обмежити ворожі меседжі, які часто доходять до українців. 

Джерело: Цензор

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: вибори Дональд Трамп Facebook Telegram соціальні мережі штучний інтелект YouTube TikTok соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Згадуємо, як починалась історія улюбленого pr-проєкту Радянського Союзу – американки, яка критикувала «загниваючий Захід»
Анджела Девіс – 80. Історія американської лесбійки, яку полюбив СРСР Жіночий день
8 березня, 14:30
Нові антиросійські санкції та атака на найбільший інтернет-портал РФ. Головне за 29 лютого
Нові антиросійські санкції та атака на найбільший інтернет-портал РФ. Головне за 29 лютого
29 лютого, 21:00
Марк Рютте закликав європейців сконцентруватися на Україні, а не на Трампі
Прем’єр Нідерландів порадив Європі «припинити скиглити через Трампа»
18 лютого, 11:32
Очільник військової адміністрації міста також повідомив, що Куп'янськ найчастіше обстрілюють з артилерії
Вибух у центрі Куп’янська. Голова міста пояснив, куди ворог цілив керованою авіабомбою
29 лютого, 15:26
Гейлі заявила, що настав час призупинити її президентську кампанію
Конкурентка Трампа офіційно оголосила про вихід з президентських перегонів
6 березня, 22:45
Було гучно орієнтовно в мікрорайоні «Колонія»
У Бердянську пролунав вибух: ліквідовано одну з організаторок «виборів»
6 березня, 13:58
В адміністрації США не вважають, що надання позик замість прямої допомоги буде прийнятним для України
Держдеп США відреагував на пропозиції надати Україні позику замість прямої допомоги
13 березня, 05:50
Байден набрав необхідну кількість голосів, щоб балотуватися у президенти
Байден набрав необхідну кількість голосів, щоб балотуватися у президенти
13 березня, 03:45
Прем'єр Угорщини публічно закликає до політичної поразки президента США Джо Байдена на виборах
Посол пояснив, як наративи Орбана можуть вплинути на відносини з США
14 березня, 21:54

Ярослав Юрчишин

Чи потрібно регулювати соцмережі?
Чи потрібно регулювати соцмережі?
Хто такі політично значущі особи і скільки їх в Україні
Хто такі політично значущі особи і скільки їх в Україні
Чому Україна досі відзначає більшість свят в один день із Росією
Чому Україна досі відзначає більшість свят в один день із Росією
Татарстан – не Росія
Татарстан – не Росія
Чи можуть українські артисти їздити та заробляти гроші до Росії?
Чи можуть українські артисти їздити та заробляти гроші до Росії?
Про помилку у законі про Антикорупційний суд, яку слід виправити
Про помилку у законі про Антикорупційний суд, яку слід виправити

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Прощена неділя 2024: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
13K
Окупанти досягли успіхів на одному напрямку: аналіз ISW
5800
«Звернення» Путіна: хакери дали змогу росіянам почути правду (відео)
4436
«Бавовна» у Росії, Байден звернувся до Конгресу через допомогу Україні: головне за ніч
4149
Народна депутатка повідомила, хто був ціллю окупантів у Одесі
3528
Безпілотники атакували об'єкт, що входить до нафтопроводу «Дружба»

Новини

«Звернення» Путіна: хакери дали змогу росіянам почути правду (відео)
Сьогодні, 15:35
Теплова генерація накопичила найбільші за чотири роки запаси вугілля на складах
Сьогодні, 13:48
Майже без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 16 березня
Сьогодні, 06:15
Міжнародний день спортивних автоперегонів. Що відзначаємо 16 березня
Сьогодні, 00:20
Місцями опади та туман: прогноз погоди на 15 березня
Вчора, 06:30
В Україні вдруге за добу лунала масштабна повітряна тривога
Вчора, 06:18

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua