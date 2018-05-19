Прислухайтеся до Мінгареллі

Євген Магда директор Інституту світової політики

Євген Магда

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Посол ЄС в Україні Хюг Мінгареллі

Слова Хюга Мінгареллі про поганий імідж України в ЄС, на жаль, не є перебільшенням.

Не варто шукати негатив та зраду в оцінці представника Європейської Комісії в Україні, куди більш доцільно виглядає робота над помилками.

Україна протягом тривалого часу перебувала у затінку Росії та не опікувалася власним іміджем у оточуючому світі. Керівники нашої країни, схоже, щиро вважали, що декларацій про «унікальних людей, унікальне розташування та унікальну країну» достатньо, аби привернути до України загальну увагу. Доки офіційний Київ у цьому питанні тупцював на місці у 90-х роках ХХ століття, наші сусіди (Росія – не виключення) далеко просунулися у створенні інструментів власної зовнішньополітичної привабливості.

Російська гібридна агресія проти України викликала підвищення інтересу до подій у Криму та на Донбасі, проте симпатія та співчуття до українців складно конвертуються у інвестиції та спільні проекти. У інформаційному плані наша країна залишається «сірою зоною» для європейського обивателя, і пропагандистська машина РФ використовує цей факт на повну потужність.

Можна з ентузіазмом критикувати Хюга Мінгареллі за його оцінки ситуації, нарікати на їх недипломатичність, а можна зробити адекватні висновки з його останніх заяв, адже європейський дипломат зауважив, що Україна наразі не має перспективи стати членом ЄС. Проте куди ефективніше, як видається, зробити висновки з його заяв:

Усвідомити, що імідж жертви російської агресії є зрозумілим для багатьох європейців, проте не завжди знаходить відгук в їхніх серцях.

Сформувати та відстоювати національні інтереси України, підняти їх на недосяжний для впливу політичних суперечок рівень.

Спирати технології просування привабливості України на внутрішніх перетвореннях, без яких обійтися нині важко.

Знаходити зацікавленість наших партнерів у співпраці з Україною, а не розраховувати, що вони стануть піддавати утискам власні інтереси заради українських.

Пам’ятати, що ми живемо у конкурентному світі, і тому маємо з повагою ставитися не лише до власної позиції.

Прагнути перетворити формування позитивного образу України на спільну справу її громадян.

P.S. Євроінтеграція України наразі виглядає процесом, важливішим за результат. Тому варто відмовитися від завищених очікувань, і зрозуміти, що на нас чекає непростий та тривалий шлях.

Джерело: Сегодня

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