Євген Магда Директор «Інституту світової політики»

Іран. Спроба короткого аналізу

Тегеран під час атаки США та Ізраїлю, 1 березня 2026 року
фото: Reuters

Не бачу варіанту, за якого Тегеран розвернеться на 180 градусів

Дональд Трамп любить швидкі рішення, проте навряд це прокатить з Іраном.

  • Не очікую, що іранські протестувальники піднімуть американські та ізраїльські прапори.
  • Наскільки я розумію, Нетаньягу зумів переконати Трампа у доцільності удару по Ірану.
  • Без наземної операції змінити владу в Ірані навряд чи можливо, тому питання лише в тому, як довго триватиме обмін ракетними ударами.
  • Росія та Китай будуть обурюватися, проте не більше.
  • Цікаво – якою буде тепер ціна нафти.
  • Не міряйте ситуацію там через сприйняття ситуації в Україні. Якщо хочете коротке пояснення – нафта та санкції.
  • Іран на боці РФ, і я не бачу варіанту, за якого Тегеран розвернеться на 180 градусів.
  • Ізраїль – головний ворог режиму аятол. І відповідає на ненависть часто власними ІПСО.
  • Принц Реза Пехлеві майже 30 років в еміграції.
  • В Ірану значний досвід життя під санкціями. Але і велика кількість молоді.
  • Наші позиції в Ірані слабкі, тому використовуйте різні джерела інформації.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Євген Магда

Іран. Спроба короткого аналізу
Іран. Спроба короткого аналізу
Інвестиційний клімат України потребує термінових змін на краще
Інвестиційний клімат України потребує термінових змін на краще
Санкції проти країни-агресора слід запроваджувати не хаотично
Санкції проти країни-агресора слід запроваджувати не хаотично
Показова диверсія СБУ
Показова диверсія СБУ
10 пунктів про санкції під час війни
10 пунктів про санкції під час війни
Зима вже скоро. Чи треба панікувати?
Зима вже скоро. Чи треба панікувати?

