Іран. Спроба короткого аналізу
Не бачу варіанту, за якого Тегеран розвернеться на 180 градусів
Дональд Трамп любить швидкі рішення, проте навряд це прокатить з Іраном.
- Не очікую, що іранські протестувальники піднімуть американські та ізраїльські прапори.
- Наскільки я розумію, Нетаньягу зумів переконати Трампа у доцільності удару по Ірану.
- Без наземної операції змінити владу в Ірані навряд чи можливо, тому питання лише в тому, як довго триватиме обмін ракетними ударами.
- Росія та Китай будуть обурюватися, проте не більше.
- Цікаво – якою буде тепер ціна нафти.
- Не міряйте ситуацію там через сприйняття ситуації в Україні. Якщо хочете коротке пояснення – нафта та санкції.
- Іран на боці РФ, і я не бачу варіанту, за якого Тегеран розвернеться на 180 градусів.
- Ізраїль – головний ворог режиму аятол. І відповідає на ненависть часто власними ІПСО.
- Принц Реза Пехлеві майже 30 років в еміграції.
- В Ірану значний досвід життя під санкціями. Але і велика кількість молоді.
- Наші позиції в Ірані слабкі, тому використовуйте різні джерела інформації.
