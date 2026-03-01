Іран. Спроба короткого аналізу

Тегеран під час атаки США та Ізраїлю, 1 березня 2026 року фото: Reuters

Не бачу варіанту, за якого Тегеран розвернеться на 180 градусів

Дональд Трамп любить швидкі рішення, проте навряд це прокатить з Іраном. Не очікую, що іранські протестувальники піднімуть американські та ізраїльські прапори.

Наскільки я розумію, Нетаньягу зумів переконати Трампа у доцільності удару по Ірану.

Без наземної операції змінити владу в Ірані навряд чи можливо, тому питання лише в тому, як довго триватиме обмін ракетними ударами.

Росія та Китай будуть обурюватися, проте не більше.

Цікаво – якою буде тепер ціна нафти.

Не міряйте ситуацію там через сприйняття ситуації в Україні. Якщо хочете коротке пояснення – нафта та санкції.

Іран на боці РФ, і я не бачу варіанту, за якого Тегеран розвернеться на 180 градусів.

Ізраїль – головний ворог режиму аятол. І відповідає на ненависть часто власними ІПСО.

Принц Реза Пехлеві майже 30 років в еміграції.

В Ірану значний досвід життя під санкціями. Але і велика кількість молоді.

Війна в Ірані. Які варіанти є для нас найгіршими і найкращими

Чого боїться Путін, дивлячись на Іран

