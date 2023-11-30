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Євген Магда Директор «Інституту світової політики»

10 пунктів про санкції під час війни

glavcom.ua
Санкції суттєво вдарили по економіці Росії
фото з відкритих джерел

Для України санкційний інструмент виглядає сьогодні навчальним посібником, який ми опановуємо просто у процесі використання

Минулого тижня Володимир Зеленський своїми указами запровадив нові пакети санкцій для російських фізичних та юридичних осіб та VIP-колаборантів Кремля з України.

Для мене це стало приводом поговорити про санкційний механізм та його використання в умовах війни:

  1. Санкції – це теж зброя, яка дозволяє завдавати супротивнику реальної шкоди.
  2. Ми живемо у глобальному світі навіть в умовах краху процесу глобалізації. Тому узгоджувати санкції з нашими партнерами необхідно заздалегідь, гармонізувати санкційний механізм.
  3. Санкції завдають шкоди і державі, яка її запроваджує – це аксіома, маємо це враховувати в умовах значних викликів для економіки України.
  4. Необхідно проводити інформаційну кампанію стосовно санкцій для громадян України, проводити непублічні консультації з нашими партнерами.
  5. Для України санкційний інструмент виглядає сьогодні навчальним посібником, який ми опановуємо просто у процесі використання.
  6. Запровадження можливості оскаржувати санкції значно збільшить довіру до них.
  7. Санкції проти економічних суб'єктів, які займають помітні позиції на ринку, мають бути публічно обгрунтовані.
  8. Потрібно передбачити можливість тиску з боку наших партнерів (приклад Угорщини та ОТР-банку є дуже показовим).
  9. Доцільно розробити та ухвалити окремий закон «Про санкції проти країни-агресора та її посібників», щоб модернізувати нормативну сферу України.
  10. У процесі запровадження санкцій важлива не кількість, а якість, ефективність.

Визнаючи, що війна не триватиме два-три тижні, ми беремо на себе зобов'язання використовувати санкційні механізми більш ефективно. Це аксіома, чи не так?

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Джерело
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Теги: закон війна санкції зброя

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Євген Магда

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