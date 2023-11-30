10 пунктів про санкції під час війни

Санкції суттєво вдарили по економіці Росії фото з відкритих джерел

Для України санкційний інструмент виглядає сьогодні навчальним посібником, який ми опановуємо просто у процесі використання

Минулого тижня Володимир Зеленський своїми указами запровадив нові пакети санкцій для російських фізичних та юридичних осіб та VIP-колаборантів Кремля з України. Будь ласка, читайте текст після реклами Для мене це стало приводом поговорити про санкційний механізм та його використання в умовах війни: Санкції – це теж зброя, яка дозволяє завдавати супротивнику реальної шкоди. Ми живемо у глобальному світі навіть в умовах краху процесу глобалізації. Тому узгоджувати санкції з нашими партнерами необхідно заздалегідь, гармонізувати санкційний механізм. Санкції завдають шкоди і державі, яка її запроваджує – це аксіома, маємо це враховувати в умовах значних викликів для економіки України. Необхідно проводити інформаційну кампанію стосовно санкцій для громадян України, проводити непублічні консультації з нашими партнерами. Для України санкційний інструмент виглядає сьогодні навчальним посібником, який ми опановуємо просто у процесі використання. Запровадження можливості оскаржувати санкції значно збільшить довіру до них. Санкції проти економічних суб'єктів, які займають помітні позиції на ринку, мають бути публічно обгрунтовані. Потрібно передбачити можливість тиску з боку наших партнерів (приклад Угорщини та ОТР-банку є дуже показовим). Доцільно розробити та ухвалити окремий закон «Про санкції проти країни-агресора та її посібників», щоб модернізувати нормативну сферу України. У процесі запровадження санкцій важлива не кількість, а якість, ефективність. Визнаючи, що війна не триватиме два-три тижні, ми беремо на себе зобов'язання використовувати санкційні механізми більш ефективно. Це аксіома, чи не так? Читайте також: Китайсько-російські стосунки. Міфи, в які ми даремно повірили

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