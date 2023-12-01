Показова диверсія СБУ

Зараз далеко не всі розуміють значення БАМу для перевезень територією Росії

У лютому 2022 року на українську землю прийшли «бойові буряти», багато з яких назавжди залишилися лежати на її просторах.

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У листопаді 2023 року чотири вибухи сталися на Байкало-Амурській магістралі в Північномуйському тунелі ім. Бессолова у Бурятії. Ні, це не помста, а диверсійний удар по законній військовій цілі.

Зараз далеко не всі розуміють значення БАМу для перевезень територією Росії, але насправді це транспортна артерія, яка дозволяє перекидати військові вантажі з Далекого Сходу (читай, боєприпаси – з КНДР). СБУ, а джерела декількох видань повідомили, що це робота саме підлеглих Малюка, діє за законами війни, у відповідності з нормами міжнародного права.

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Ця диверсія виглядає показовою і у тому сенсі, що доводить, що простори Росії не є перепоною для активних дій українських спеслужб.