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    Amnesty International засудила розгін кримськотатарської акції у Сімферополі

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    Акція кримських татар, архівне фото
    Акція кримських татар, архівне фото

    Правозахисники засудили прояв сили щодо кримськотатарських активістів

    Окупаційна влада Криму виявила неповагу до пам'яті жертв депортації кримських татар, коли розігнала меморіальну акцію в Сімферополі.

    Про це йдеться в повідомленні правозахисної організації Amnesty International Ukraine.

    «Російська де-факто влада не змогли втриматися від спокуси проявити силу щодо кримськотатарських активістів. Розгоном мирної акції поминання вони не тільки в черговий раз знехтували правом на свободу мирних зібрань - в Криму воно і так було практично знищено з початку окупації, - але і продемонстрували відверту неповагу до пам'яті жертв депортації 1944 року», - заявила директор Amnesty International Україна Оксана Покальчук.

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    У повідомленні організації йдеться про те, що кримські татари вкотре «стали жертвами довільних і вибіркових переслідувань з боку де-факто влади півострова», коли сімферопольська поліція 17 травня розігнала акцію пам'яті депортації кримських татар «Запали вогонь у своєму серці» і затримала два десятки її учасників, одному з них було інкриміновано «непокору законній вимозі співробітника поліції». Тепер 19-річному Сейтасану Асанову загрожує адміністративний арешт.

    Попри те, що більшість учасників невдовзі відпустили, права людей були неодноразово порушені.

    «Так, поліцейські не допустили до затриманих адвоката Едема Смєдляєва, а також піддали всіх активістів примусовій дактилоскопії, тоді як навіть за законом взяття відбитків пальців обов'язкове лише в разі висунення кримінальних звинувачень або після рішення суду про адміністративний арешт», - наголосили правозахисники.

    Нагадаємо, в окупованому Сімферополі в ніч на п'ятницю, 18 травня, затримали учасників акції «Запали вогник у своєму серці», що проходила до Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

    У п’ятницю Порошенко звернувся до українців з нагоди річниці депортації кримських татар.

    Також Чубаров розповів, що допоможе Україні повернути Крим.

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