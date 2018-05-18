Amnesty International засудила розгін кримськотатарської акції у Сімферополі

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Акція кримських татар, архівне фото

Правозахисники засудили прояв сили щодо кримськотатарських активістів

Окупаційна влада Криму виявила неповагу до пам'яті жертв депортації кримських татар, коли розігнала меморіальну акцію в Сімферополі.

Про це йдеться в повідомленні правозахисної організації Amnesty International Ukraine.

«Російська де-факто влада не змогли втриматися від спокуси проявити силу щодо кримськотатарських активістів. Розгоном мирної акції поминання вони не тільки в черговий раз знехтували правом на свободу мирних зібрань - в Криму воно і так було практично знищено з початку окупації, - але і продемонстрували відверту неповагу до пам'яті жертв депортації 1944 року», - заявила директор Amnesty International Україна Оксана Покальчук.

У повідомленні організації йдеться про те, що кримські татари вкотре «стали жертвами довільних і вибіркових переслідувань з боку де-факто влади півострова», коли сімферопольська поліція 17 травня розігнала акцію пам'яті депортації кримських татар «Запали вогонь у своєму серці» і затримала два десятки її учасників, одному з них було інкриміновано «непокору законній вимозі співробітника поліції». Тепер 19-річному Сейтасану Асанову загрожує адміністративний арешт.

Попри те, що більшість учасників невдовзі відпустили, права людей були неодноразово порушені.

«Так, поліцейські не допустили до затриманих адвоката Едема Смєдляєва, а також піддали всіх активістів примусовій дактилоскопії, тоді як навіть за законом взяття відбитків пальців обов'язкове лише в разі висунення кримінальних звинувачень або після рішення суду про адміністративний арешт», - наголосили правозахисники.

Нагадаємо, в окупованому Сімферополі в ніч на п'ятницю, 18 травня, затримали учасників акції «Запали вогник у своєму серці», що проходила до Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

У п’ятницю Порошенко звернувся до українців з нагоди річниці депортації кримських татар.

Також Чубаров розповів, що допоможе Україні повернути Крим.

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