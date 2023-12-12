Санкції проти країни-агресора слід запроваджувати не хаотично

Про санкції під час війни

Днями Володимир Зеленський своїми указами запровадив нові пакети санкцій для російських фізичних та юридичних осіб та VIP-колаборантів Кремля з України.

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Для мене це стало приводом поговорити про санкційний механізм та його використання в умовах війни:

Санкції – це теж зброя, яка дає змогу завдавати супротивнику реальної шкоди.

Ми живемо у глобальному світі навіть в умовах краху процесу глобалізації. Тому узгоджувати санкції з нашими партнерами необхідно заздалегідь, гармонізувати санкційний механізм.

Санкції завдають шкоди й державі, яка її запроваджує, – це аксіома, маємо це враховувати в умовах значних викликів для економіки України.

Необхідно проводити інформаційну кампанію стосовно санкцій для громадян України, проводити непублічні консультації з нашими партнерами.

Для України санкційний інструмент виглядає сьогодні навчальним посібником, який ми опановуємо просто у процесі використання.

Запровадження можливості оскаржувати санкції значно збільшить довіру до них.

Санкції проти економічних суб'єктів, які займають помітні позиції на ринку, мають бути публічно обґрунтовані. Потрібно передбачити можливість тиску з боку наших партнерів (приклад Угорщини та ОТР-банку є дуже показовим).

Доцільно розробити та ухвалити окремий закон «Про санкції проти країни-агресора та її прибічників», щоб модернізувати нормативну сферу України.

У процесі запровадження санкцій важлива не кількість, а якість, ефективність.

Визнаючи, що війна не триватиме два-три тижні, ми беремо на себе зобов'язання використовувати санкційні механізми більш ефективно. Це аксіома, чи не так?