Формула Штайнмаєра - нова пастка для Путіна?

Леонід Ємець Народний депутат 7 і 8 скликань

Леонід Ємець

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Путін

«Сови не те чим здаються?»

Сьогодні вже мабуть можна про це розповісти:

Насправді, свого часу, коли Президент Петро Порошенко просував зміну Конституції і запровадження особливого статусу Донбасу, у нас була окрема розмова з цього приводу.

Тоді нас, «Єврооптимістів», намагались переконати усі, і Вікторія Нуланд і Уряд і от Президент зібрав на розмову.

Ніякого особливого статусу, — це зрада, — вперлися ми.

Всі переговорники були послані туди куди Путіна посилають.

Але розмова з Президентом Порошенко була на диво конструктивна. Якщо коротко то резюме таке : У нас є Мінські домовленості які Росія не планує виконувати, але це потрібно продемонструвати. Тому в першому читанні ми зміни до Конституції приймаємо, а потім демонструємо світу що це Росія брехливо нічого не виконує. Не виводить війська, не розброює терористів, не віддає кордон.

І при цьому ніякого другого читання і ухвалення особливого статусу Донбасу не передбачається.

Ок, так може бути. Це хороший план. І він спрацював.

Але у нас були гарантії що все буде саме так, без обману. Ми самі. Без наших голосів знайти 300 депутатів щоб змінити Конституцію не було можливо.

Тепер щодо формули Штанмаєра.

Це може бути другий Мінськ, ще одна пастка для Путіна.

А може бути і зрадою. В прямому сенсі цього слова.

Якщо будуть виведені російські війська і розброєні терористи — це перемога. Кордон теж має бути під контролем України.

Якщо Путін на це готовий, — значить всім світом ми його дотисли.

Проте всі ці моменти, включно з верифікацією (перевіркою про відсутність рос військ на території) мають бути прописані в прийнятих законах.

Власне як побачимо їх текст, тоді і зможемо дати остаточний висновок, що відбувається.

Поки, я б радив офісу Президента покращити комунікацію з суспільством. Раніше за рос ЗМІ наприклад повідомляти про перебіг і текст переговорів. Якщо він сам, офіційно, не може сказати певні речі, нехай це роблять неофіційні особи. Там ї вистачає навколо. Кошовий норм, якщо скаже, ми натяк зрозуміємо;)

А допоки, нехай не дивується, незнання породжує страх і агресію.

Це наша країна, ми її нікому не віддамо!

Пс. І гарантій сьогодні у нас немає, ми розуміємо що Слуги Народу і Фракція Медведчука можуть назбирати 300 голосів.

Тому будемо нервуватись і далі.

Джерело: Блог Леоніда Ємця

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