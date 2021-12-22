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    Думки вголос

    Зеленський виконує завдання Росії зі зриву вступу України до НАТО і ЄС?

    • Леонід Ємець

      Народний депутат 7 і 8 скликань

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Дякуючи Офісу Президента, було зірвано конкурс на антикорупційного прокурора - Зеленський виконує завдання Росії зі зриву вступу України до НАТО і ЄС?
    Дякуючи Офісу Президента, було зірвано конкурс на антикорупційного прокурора

    Дякую, дуже дякую Пане Президент.

    Дядька лисого вам, а не євроінтеграцію або, чи виконує Президент Володимир Зеленський завдання Росії із зриву нашого входження в НАТО і ЄС?

    Дякуючи Офісу Президента, вчора було зірвано конкурс на антикорупційного прокурора.

    До того ж в страшенно цинічній формі: члени конкурсної комісії від влади просто відмовились підписувати власні бали для конкурсантів.

    Бо проходив не їх кандидат.

    Ну прямо взірець незаангажованості та чесності.

    Міжнародні експерти були в шоці.

    Посли в шоці.

    А Володимир Зеленський вимагає негайної інтеграції України в Європейський простір і НАТО!

    Ага.

    Так і буде:(((

    Дякую, дуже дякую Пане Президент.

    Джерело: Блог Леоніда Ємця

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЄС НАТО САП Володимир Зеленський
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    Зеленський виконує завдання Росії зі зриву вступу України до НАТО і ЄС?