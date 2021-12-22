Зеленський виконує завдання Росії зі зриву вступу України до НАТО і ЄС?

Дякуючи Офісу Президента, було зірвано конкурс на антикорупційного прокурора

Дякую, дуже дякую Пане Президент.

Дядька лисого вам, а не євроінтеграцію або, чи виконує Президент Володимир Зеленський завдання Росії із зриву нашого входження в НАТО і ЄС?

Дякуючи Офісу Президента, вчора було зірвано конкурс на антикорупційного прокурора.

До того ж в страшенно цинічній формі: члени конкурсної комісії від влади просто відмовились підписувати власні бали для конкурсантів.

Бо проходив не їх кандидат.

Ну прямо взірець незаангажованості та чесності.

Міжнародні експерти були в шоці.

Посли в шоці.

А Володимир Зеленський вимагає негайної інтеграції України в Європейський простір і НАТО!

Ага.

Так і буде:(((

Дякую, дуже дякую Пане Президент.

Джерело: Блог Леоніда Ємця

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