Зеленський виконує завдання Росії зі зриву вступу України до НАТО і ЄС?
Дякую, дуже дякую Пане Президент.
Дядька лисого вам, а не євроінтеграцію або, чи виконує Президент Володимир Зеленський завдання Росії із зриву нашого входження в НАТО і ЄС?
Дякуючи Офісу Президента, вчора було зірвано конкурс на антикорупційного прокурора.
До того ж в страшенно цинічній формі: члени конкурсної комісії від влади просто відмовились підписувати власні бали для конкурсантів.
Бо проходив не їх кандидат.
Ну прямо взірець незаангажованості та чесності.
Міжнародні експерти були в шоці.
Посли в шоці.
А Володимир Зеленський вимагає негайної інтеграції України в Європейський простір і НАТО!
Ага.
Так і буде:(((
Дякую, дуже дякую Пане Президент.
Джерело: Блог Леоніда Ємця