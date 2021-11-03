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    Думки вголос

    Пандемія коронавірусу. Чому всі країни планети впоралися набагато краще, ніж Україна?

    • Леонід Ємець

      Народний депутат 7 і 8 скликань

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Пандемія коронавірусу. Чому всі країни планети впоралися набагато краще, ніж Україна?

    Сьогодні Україна третя у світі за смертністю

    В Україні зафіксовано понад 23,3 тис. нових випадків Covid-19. За добу госпіталізували 5 935 осіб, 720 – померли від ускладнень.

    На фото відповідальні за результат.

    Сьогодні ми треті у світі за смертністю.

    Після США та Росії, в яких сотні мільйонів населення на відміну від України.

    Всі країни планети впорались набагато краще, ніж Україна!

    Як думаєте – чому???

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    Джерело: Блог Леоніда Ємця

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    Теги: Росія США коронавірус
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    Пандемія коронавірусу. Чому всі країни планети впоралися набагато краще, ніж Україна?