Пандемія коронавірусу. Чому всі країни планети впоралися набагато краще, ніж Україна?

Сьогодні Україна третя у світі за смертністю

В Україні зафіксовано понад 23,3 тис. нових випадків Covid-19. За добу госпіталізували 5 935 осіб, 720 – померли від ускладнень.

На фото відповідальні за результат.

Сьогодні ми треті у світі за смертністю.

Після США та Росії, в яких сотні мільйонів населення на відміну від України.

Всі країни планети впорались набагато краще, ніж Україна!

Як думаєте – чому???

Джерело: Блог Леоніда Ємця

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.