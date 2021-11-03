Пандемія коронавірусу. Чому всі країни планети впоралися набагато краще, ніж Україна?
Сьогодні Україна третя у світі за смертністю
В Україні зафіксовано понад 23,3 тис. нових випадків Covid-19. За добу госпіталізували 5 935 осіб, 720 – померли від ускладнень.
На фото відповідальні за результат.
Сьогодні ми треті у світі за смертністю.
Після США та Росії, в яких сотні мільйонів населення на відміну від України.
Всі країни планети впорались набагато краще, ніж Україна!
Як думаєте – чому???
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Джерело: Блог Леоніда Ємця