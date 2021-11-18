Буде лихо, якщо влада надрукує гроші для вакцинованих

А бустерну вакцину проплачувати будуть?

Це якщо нас мільйонів 40, то якщо всі вакцинуються, потрібно буде 40 млрд грн.

Десь знайти…

Ок. Припустимо не всі вакцинуються, зараз от МОЗ каже вже 40 відсотків , а треба десь 70-80.

Тобто вже потрібно десь 18 млрд і ще стільки ж.

Цікаво, як все це буде в реальності?

Термін якись встановлять, для завершення вакцинації?

Місяць? Два?

А потім знову «на шару»?

Чи якусь кількість? 25 млн і все.

Хто не встиг, сам винен?

А бустерну вакцину проплачувати будуть?

І головне – звідки гроші візьмуть?

Бо якщо надрукують 40 млрд грн – то нам ця 1000 таким боком вилізе, що мало не здасться

Коротше, питання на питанні.

Чекаємо відповіді…

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Джерело: Блог Леоніда Ємця

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