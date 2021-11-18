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    Думки вголос

    Буде лихо, якщо влада надрукує гроші для вакцинованих

    • Леонід Ємець

      Народний депутат 7 і 8 скликань

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Головне питання&nbsp;&ndash; чи змусить тисяча гривень передумати антивакцинаторів? - Буде лихо, якщо влада надрукує гроші для вакцинованих
    Головне питання – чи змусить тисяча гривень передумати антивакцинаторів?
    ілюстрація з відкритих джерел

    А бустерну вакцину проплачувати будуть?

    Це якщо нас мільйонів 40, то якщо всі вакцинуються, потрібно буде 40 млрд грн.

    Десь знайти…

    Ок. Припустимо не всі вакцинуються, зараз от МОЗ каже вже 40 відсотків , а треба десь 70-80.

    Тобто вже потрібно десь 18 млрд і ще стільки ж.

    Цікаво, як все це буде в реальності?

    Термін якись встановлять, для завершення вакцинації?

    Місяць? Два?

    А потім знову «на шару»?

    Чи якусь кількість? 25 млн і все.

    Хто не встиг, сам винен?

    А бустерну вакцину проплачувати будуть?

    І головне – звідки гроші візьмуть?

    Бо якщо надрукують 40 млрд грн – то нам ця 1000 таким боком вилізе, що мало не здасться

    Коротше, питання на питанні.

    Чекаємо відповіді…

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    Джерело: Блог Леоніда Ємця

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: гроші українці Володимир Зеленський вакцинація
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    Буде лихо, якщо влада надрукує гроші для вакцинованих