Вакциновані в реанімації. Лікарів це здивувало, і ось що вони з'ясували

Пару днів тому, в одній лікарні у реанімацію завезли одразу 7 людей із ковід-сертифікатом.

2 щеплення, повна вакцінація.

Завідувач відділенням, м‘ягко кажучи, був здивований важкістю симптомів вакцинованих.

Так бути не мало.

За всіма стандартами та практикою, як його особистою, так і світовою – ковід у пацієнтів мав проходити набагато легше.

Бувають звичайно індивідуальні виключення, але тут 7 пацієнтів одразу!

Коротше, заввідділенням включив «режим лікаря Хауса» та провів з кожним індивідуальну бесіду.

Попередив, що є два протоколи лікування.

Один для вакцинованих і інший для невакцинованих, відповідно.

І якщо їх наплутати – то результати будуть дуже сумні:(((

Ну, я думаю, ви вже здогадались.

Всі 7! Карл – всі сім вакцинованих пацієнтів – купили собі сертифікат.

Висновки зайві.

Висновки у черзі до крематорію на два дні.

Це теж реальність.

пінг-понг.

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