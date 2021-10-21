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    Думки вголос

    Вакциновані в реанімації. Лікарів це здивувало, і ось що вони з'ясували

    • Леонід Ємець

      Народний депутат 7 і 8 скликань

    •  glavcom.ua
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    Є два протоколи лікування. Один для вакцинованих і інший для невакцинованих - Вакциновані в реанімації. Лікарів це здивувало, і ось що вони з'ясували

    Є два протоколи лікування. Один для вакцинованих і інший для невакцинованих

    Абсолютно реальна історія. Без прізвищ, але реальна

    Пару днів тому, в одній лікарні у реанімацію завезли одразу 7 людей із ковід-сертифікатом.
    2 щеплення, повна вакцінація.

    Завідувач відділенням, м‘ягко кажучи, був здивований важкістю симптомів вакцинованих.

    Так бути не мало.

    За всіма стандартами та практикою, як його особистою, так і світовою – ковід у пацієнтів мав проходити набагато легше.
    Бувають звичайно індивідуальні виключення, але тут 7 пацієнтів одразу!

    Коротше, заввідділенням включив «режим лікаря Хауса» та провів з кожним індивідуальну бесіду.
    Попередив, що є два протоколи лікування.

    Один для вакцинованих і інший для невакцинованих, відповідно.

    І якщо їх наплутати – то результати будуть дуже сумні:(((
    Ну, я думаю, ви вже здогадались.

    Всі 7! Карл – всі сім вакцинованих пацієнтів – купили собі сертифікат.

    Висновки зайві.

    Висновки у черзі до крематорію на два дні.

    Це теж реальність.

    пінг-понг.

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    Джерело: Блог Леоніда Ємця

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: епідемія вакцинація коронавірус
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    Вакциновані в реанімації. Лікарів це здивувало, і ось що вони з'ясували