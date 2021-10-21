Вакциновані в реанімації. Лікарів це здивувало, і ось що вони з'ясували
Є два протоколи лікування. Один для вакцинованих і інший для невакцинованих
Абсолютно реальна історія. Без прізвищ, але реальна
Пару днів тому, в одній лікарні у реанімацію завезли одразу 7 людей із ковід-сертифікатом.
2 щеплення, повна вакцінація.
Завідувач відділенням, м‘ягко кажучи, був здивований важкістю симптомів вакцинованих.
Так бути не мало.
За всіма стандартами та практикою, як його особистою, так і світовою – ковід у пацієнтів мав проходити набагато легше.
Бувають звичайно індивідуальні виключення, але тут 7 пацієнтів одразу!
Коротше, заввідділенням включив «режим лікаря Хауса» та провів з кожним індивідуальну бесіду.
Попередив, що є два протоколи лікування.
Один для вакцинованих і інший для невакцинованих, відповідно.
І якщо їх наплутати – то результати будуть дуже сумні:(((
Ну, я думаю, ви вже здогадались.
Всі 7! Карл – всі сім вакцинованих пацієнтів – купили собі сертифікат.
Висновки зайві.
Висновки у черзі до крематорію на два дні.
Це теж реальність.
пінг-понг.
Джерело: Блог Леоніда Ємця