Далекобійні удари по Росії, або Колективне знущання над Путіним

Ставки ростуть!

Новини із задзеркалля:

«Росія відповість дзеркально», – Ілон Маск прокоментував дозвіл на далекобійне використання ракет по території Росії.

Секундочку! – задумались українці.

120 ракет тільки вчора.

Усього спектру (крилаті, балістичні, надзвукові).

Долітали аж до Буковеля (привіт лижнікам).

Секундочку! – захвилювались орки, це ж для дзеркального паритету на них має тисяча ракет прилетіть.

:))) Розцінюю всю цю риторику, як колективне знущання над Путіним.

Дивіться:

Трамп ніби неофіційно переговорив з Путіним, не нагнітати конфлікт. Потім тиждень малювалися обриси рамок переговорів. Не лише з Путіним а і з Європою. Шольц вперше за роки говорить з Путіним. Путін запускає наймасованіший обстріл ракетами. США дає дозвіл на далекобійність. Європа, очевидно узгодивши свою позицію із США, теж дає дозвіл.

Ставки ростуть!

Питання: як думаєте чи можливе таке рішення наших соромʼязливих європейських партнерів без згоди нового керівництва США?

Три роки вони рівнялись на позицію США, а тут вирішили «погеройствувати» із старим керівництвом, пославши реальне нове керівництво куди подалі?

Вирішили «подреструвати» Трампа?

Не вірю.

Думаю це все узгоджена ісорія, яка має загнати Путіна у формат де він або погоджується на умови Трампа, або далекобійність стане ще далі.