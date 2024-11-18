Далекобійні удари по Росії, або Колективне знущання над Путіним
Ставки ростуть!
Новини із задзеркалля:
«Росія відповість дзеркально», – Ілон Маск прокоментував дозвіл на далекобійне використання ракет по території Росії.
Секундочку! – задумались українці.
120 ракет тільки вчора.
Усього спектру (крилаті, балістичні, надзвукові).
Долітали аж до Буковеля (привіт лижнікам).
Секундочку! – захвилювались орки, це ж для дзеркального паритету на них має тисяча ракет прилетіть.
:))) Розцінюю всю цю риторику, як колективне знущання над Путіним.
Дивіться:
- Трамп ніби неофіційно переговорив з Путіним, не нагнітати конфлікт.
- Потім тиждень малювалися обриси рамок переговорів. Не лише з Путіним а і з Європою.
- Шольц вперше за роки говорить з Путіним.
- Путін запускає наймасованіший обстріл ракетами.
- США дає дозвіл на далекобійність.
- Європа, очевидно узгодивши свою позицію із США, теж дає дозвіл.
Ставки ростуть!
Питання: як думаєте чи можливе таке рішення наших соромʼязливих європейських партнерів без згоди нового керівництва США?
Три роки вони рівнялись на позицію США, а тут вирішили «погеройствувати» із старим керівництвом, пославши реальне нове керівництво куди подалі?
Вирішили «подреструвати» Трампа?
Не вірю.
Думаю це все узгоджена ісорія, яка має загнати Путіна у формат де він або погоджується на умови Трампа, або далекобійність стане ще далі.
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