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Леонід Ємець Народний депутат 7 і 8 скликань

Далекобійні удари по Росії, або Колективне знущання над Путіним

glavcom.ua
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«Удари далекобійною зброєю – узгоджена ісорія...»
фото з відкритих джерел

Ставки ростуть!

Новини із задзеркалля:

«Росія відповість дзеркально», – Ілон Маск прокоментував дозвіл на далекобійне використання ракет по території Росії.

Секундочку! – задумались українці.

120 ракет тільки вчора.

Усього спектру (крилаті, балістичні, надзвукові).

Долітали аж до Буковеля (привіт лижнікам).

Секундочку! – захвилювались орки, це ж для дзеркального паритету на них має тисяча ракет прилетіть.

:))) Розцінюю всю цю риторику, як колективне знущання над Путіним.

Дивіться:

  1. Трамп ніби неофіційно переговорив з Путіним, не нагнітати конфлікт.
  2. Потім тиждень малювалися обриси рамок переговорів. Не лише з Путіним а і з Європою.
  3. Шольц вперше за роки говорить з Путіним.
  4. Путін запускає наймасованіший обстріл ракетами.
  5. США дає дозвіл на далекобійність.
  6. Європа, очевидно узгодивши свою позицію із  США, теж дає дозвіл.

Ставки ростуть!

Питання: як думаєте чи можливе таке рішення наших соромʼязливих європейських партнерів без згоди нового керівництва США?

Три роки вони рівнялись на позицію США, а тут вирішили «погеройствувати» із старим керівництвом, пославши реальне нове керівництво куди подалі?

Вирішили «подреструвати» Трампа?

Не вірю.

Думаю це все узгоджена ісорія, яка має загнати Путіна у формат де він або погоджується на умови Трампа, або далекобійність стане ще далі.

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Джерело
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Теги: росія обстріл українці Ілон Маск знущання конфлікт США путін війна

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