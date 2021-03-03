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    Думки вголос

    У Дарницькому районі Києва 14 тисяч дітей не мають місця для навчання

    • Леонід Ємець

      Народний депутат 7 і 8 скликань

    •  glavcom.ua
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    Місто росте. Постійно. І разом з ним має рости інфраструктура шкіл та садочків. Інакше проблема ставатиме гірше щороку - У Дарницькому районі Києва 14 тисяч дітей не мають місця для навчання
    Місто росте. Постійно. І разом з ним має рости інфраструктура шкіл та садочків. Інакше проблема ставатиме гірше щороку

    Так в школах де мають вчитись 1000 учнів – вчиться більше 2000

    14 000 тисяч дітей в Дарницькому районі не мають місця для навчання.

    Тобто, вони то ходять в школи та дитсадочки, але за рахунок ущільнення в приміщеннях які розраховані на зовсім іншу кількість дітей.

    Так в школах де мають вчитись 1000 учнів – вчиться більше 2000. Там немає спортзалів і гардеробів, всі приміщення під академічні завдання.

    Про комфорт мова взагалі не йде.

    Чому так?

    Місто росте. Постійно.

    І разом з ним має рости інфраструктура шкіл та садочків.

    Інакше проблема ставатиме гірше щороку.

    Саме тому, підняв це питання на сесії Київради, і міський голова Віталій Клічко дав доручення, щоб ми вже зараз відпрацювали питання як забезпечити Дарницю належними і комфортними місцями для школярів.

    Щодо процесу і результатів звітуватиму постійно.

    Поки завдання внести зміни до бюджету і виділити кошти на будівництво.

    Джерело: Блог Леоніда Ємця

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Київ діти школа будівництво навчання інфраструктура місто
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