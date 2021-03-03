У Дарницькому районі Києва 14 тисяч дітей не мають місця для навчання
Так в школах де мають вчитись 1000 учнів – вчиться більше 2000
14 000 тисяч дітей в Дарницькому районі не мають місця для навчання.
Тобто, вони то ходять в школи та дитсадочки, але за рахунок ущільнення в приміщеннях які розраховані на зовсім іншу кількість дітей.
Так в школах де мають вчитись 1000 учнів – вчиться більше 2000. Там немає спортзалів і гардеробів, всі приміщення під академічні завдання.
Про комфорт мова взагалі не йде.
Чому так?
Місто росте. Постійно.
І разом з ним має рости інфраструктура шкіл та садочків.
Інакше проблема ставатиме гірше щороку.
Саме тому, підняв це питання на сесії Київради, і міський голова Віталій Клічко дав доручення, щоб ми вже зараз відпрацювали питання як забезпечити Дарницю належними і комфортними місцями для школярів.
Щодо процесу і результатів звітуватиму постійно.
Поки завдання внести зміни до бюджету і виділити кошти на будівництво.
Джерело: Блог Леоніда Ємця