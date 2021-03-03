У Дарницькому районі Києва 14 тисяч дітей не мають місця для навчання

Місто росте. Постійно. І разом з ним має рости інфраструктура шкіл та садочків. Інакше проблема ставатиме гірше щороку

Так в школах де мають вчитись 1000 учнів – вчиться більше 2000

14 000 тисяч дітей в Дарницькому районі не мають місця для навчання.

Тобто, вони то ходять в школи та дитсадочки, але за рахунок ущільнення в приміщеннях які розраховані на зовсім іншу кількість дітей.

Так в школах де мають вчитись 1000 учнів – вчиться більше 2000. Там немає спортзалів і гардеробів, всі приміщення під академічні завдання.

Про комфорт мова взагалі не йде.

Чому так?

Місто росте. Постійно.

І разом з ним має рости інфраструктура шкіл та садочків.

Інакше проблема ставатиме гірше щороку.

Саме тому, підняв це питання на сесії Київради, і міський голова Віталій Клічко дав доручення, щоб ми вже зараз відпрацювали питання як забезпечити Дарницю належними і комфортними місцями для школярів.

Щодо процесу і результатів звітуватиму постійно.

Поки завдання внести зміни до бюджету і виділити кошти на будівництво.

Джерело: Блог Леоніда Ємця

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