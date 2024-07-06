Головна Думки вголос Юрій Богданов
search button user button menu button
Юрій Богданов радник Голови у Дніпропетровській ОДА

Про візит Орбана до Москви і ажіотаж навколо нього

glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Який в Орбана політичний інтерес? Продемонструвати угорському виборцю і своїм потенційним союзникам в ЄС, що він досі сильний
фото з відкритих джерел

Чи може Орбан реально виступати посередником у мирних перемовинах?

Орбан в Москві раптово представляє тільки себе як премʼєр-міністра Угорщини. Його візит туди не санкціонований ЄС, Єврорадою чи будь-якою іншою європейською структурою. Тому його «мирні ініціативи» це виключно його, вибачте, ініціатива.

Чому зараз? Бо зараз в нього є півроку щастя. Угорщина головує у ЄС. Тому він має додатковий номінальний статус, щоб виступати з глобальними ініціативами. Навіть якщо його на це ніхто не уповноважував.

Який в Орбана меркантильний інтерес? Тут тільки гіпотеза. Отримати від Москви та її старшого партнера – Китаю – економічні і політичні бонуси. Наприклад, подовження транзиту газу в Угорщину. Не російського, але російською і українською ГТС. Але це не так важливо. Бо політичний інтерес більший.

Який в Орбана політичний інтерес? Продемонструвати угорському виборцю і своїм потенційним союзникам в ЄС, що він досі сильний. Що може говорити з будь-ким і бути посередником між Заходом та диктатурами.

Чому зараз йому важливо це доводити? Бо його акції політичні останнім часом впали. На виборах до Європарламенту партія Орбана ФІДЕС лише трохи випередила партію «Тиса» Петера Мадьяра, яка набрала 30%. Тому одноосібне лідерство Орбана в угорській політиці вперше за 15 років під сильним тиском. Крім того, у самому Європарламенті Орбану довелося утворювати власну мікрогрупу, бо до пристойних правих його не взяли, а до екстремістів з АфД він не деградував (як сам думає).

Який резон у Путіна приймати у себе Орбана? Чому це для нього важливо? Продемонструвати, що в Європі є люди, які готові з ним спілкуватися. За це він готовий торгувати бонусами, можливо цілком економічними. Бо візит в КНДР і близька дружба з цим режимом для іміджу Путіна навіть на глобальному півдні несе тільки шкоду.

Що там по конспірологіям? У версії, що Орбан якийсь таємничий «емісар Китаю» вірити доволі складно. Бо нащо це Китаю? З якого б дива Китай використовува лідера іншої країни, до якого немає довіри ані у ЄС, ані у України, якщо в нього достатньо власних засобів донести свою думку?

Чи може Орбан реально виступати посередником у мирних перемовинах? Дуже малоймовірно. Якщо і буде існувати нейтральний майданчик для перемовин, то це буде країна глобального півдня – Саудівська Аравія, Індія, Сінгапур, Катар, ОАЕ чи ще щось подібне.

Тому в цьому візиті домінує завдання накачки авторитета Орбана в своїх власних очах і в очах його виборців зі спробою ухопити щось ситуативно. Плюс бажання Путіна показати, що в нього є співрозмовники не тільки в особі Патрушева чи Кіма.

UPD. Додам для розуміння. Чому Зеленський приймав Орбана? Бо у нас немає такої розкоші не спілкуватися з лідером країни – члена НАТО і ЄС, нашим сусідом і людиною, яка все ж має голосувати життєво важливі для нас питання. Навіть якщо вона це робить під тиском інших країн союзів.

Базою для якихось реальних перемовин чи тотальної зради цей візит бути не може.

Читайте також: Візит Орбана до Києва. Розбираємо ключові моменти
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Угорщина Віктор Орбан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«У Москві і не тільки розуміють що не здатні вже знищити незалежність України. І тому не здатні перемогти»
Кажуть, ми програємо цю війну. Чи дійсно це так?
19 червня, 15:33
Замість стартових сторінок на російських сайтах з’явилося зображення стилізованої труни у вигляді матрьошки
Військові кібери зламали сервери компаній, які допомагають РФ воювати проти України
12 червня, 15:53
Центробанк заявив, що росіяни зможуть купувати і продавати долари та євро через російські банки
Росія припиняє біржові торги доларом і євро через санкції США
12 червня, 20:18
Ботанічний заказник Серебрянський, який знищили окупанти
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
13 червня, 12:13
Російські війська лише незначно просунулися вперед після взяття Авдіївки в лютому 2024 року
Bloomberg: Путіну бракує часу для досягнення прориву в Україні
8 червня, 11:41
Раніше РФ погрожувала Данії «відплатою», якщо вона заблокує російські судна у Балтійських протоках
Данія починає боротьбу з тіньовим флотом РФ: це вдарить по фінансах Кремля – Reuters
17 червня, 12:52
У Полтаві прогриміли вибухи
У Полтаві прогриміли вибухи
15 червня, 23:23
Минулого тижня винищувачі НАТО, які здійснюють місію повітряної поліції в країнах Балтії, здійснили 11 вильотів для виявлення і супроводу російських літаків,
Литва фіксує підвищену активність авіації РФ у Балтійському регіоні
17 червня, 20:39
П'ятимісний вертоліт Robinson R-66 розбився в Тиндинському районі Амурської області
У Росії вертоліт потрапив в аварію: екіпаж загинув
21 червня, 10:43

Юрій Богданов

Про візит Орбана до Москви і ажіотаж навколо нього
Про візит Орбана до Москви і ажіотаж навколо нього
На чому тримається рейтинг Трампа
На чому тримається рейтинг Трампа
В Ірані відбувся перший тур виборів президента. Що там відбувається?
В Ірані відбувся перший тур виборів президента. Що там відбувається?
Світ зацікавлений у російських ресурсах. Це проблема для України
Світ зацікавлений у російських ресурсах. Це проблема для України
Обійми Кіма з Путіним. Як Сі Цзіньпін реагує на це
Обійми Кіма з Путіним. Як Сі Цзіньпін реагує на це
Євро-2024: за що вболівати українському вболівальнику у третьому турі?
Євро-2024: за що вболівати українському вболівальнику у третьому турі?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Скільки людей буде мобілізовано у 2024 році: нардеп розкрив плани
17K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
16K
Аналітики розповіли, що означає завершення війни для Путіна
13K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 06 липня: ситуація на фронті
9083
Сенцов, який воює у складі бригади «Маґура», пояснив, чому війна може тривати ще 10 років
7995
Втрати ворога станом на 6 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Атака на Краснодарський край, удар по Сумщині: головне за ніч
Сьогодні, 06:52
Відновлення роботи портів Миколаєва? Названо умову
Вчора, 14:19
Чи можна звільнити прем’єра під час війни? Пояснює юрист-конституціоналіст
Вчора, 14:14
Атака дронів на Росію, попередні результати виборів у Британії: головне за ніч
Вчора, 06:32
Доктор технічних наук розповіла, як у домашніх умовах перевірити якість вершкового масла
4 липня, 16:41
На Харківщині перевірять підрядників, які будували фортифікації – Синєгубов
4 липня, 12:58

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua