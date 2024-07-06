Про візит Орбана до Москви і ажіотаж навколо нього

Який в Орбана політичний інтерес? Продемонструвати угорському виборцю і своїм потенційним союзникам в ЄС, що він досі сильний

Чи може Орбан реально виступати посередником у мирних перемовинах?

Орбан в Москві раптово представляє тільки себе як премʼєр-міністра Угорщини. Його візит туди не санкціонований ЄС, Єврорадою чи будь-якою іншою європейською структурою. Тому його «мирні ініціативи» це виключно його, вибачте, ініціатива.

Чому зараз? Бо зараз в нього є півроку щастя. Угорщина головує у ЄС. Тому він має додатковий номінальний статус, щоб виступати з глобальними ініціативами. Навіть якщо його на це ніхто не уповноважував.

Який в Орбана меркантильний інтерес? Тут тільки гіпотеза. Отримати від Москви та її старшого партнера – Китаю – економічні і політичні бонуси. Наприклад, подовження транзиту газу в Угорщину. Не російського, але російською і українською ГТС. Але це не так важливо. Бо політичний інтерес більший.

Який в Орбана політичний інтерес? Продемонструвати угорському виборцю і своїм потенційним союзникам в ЄС, що він досі сильний. Що може говорити з будь-ким і бути посередником між Заходом та диктатурами.

Чому зараз йому важливо це доводити? Бо його акції політичні останнім часом впали. На виборах до Європарламенту партія Орбана ФІДЕС лише трохи випередила партію «Тиса» Петера Мадьяра, яка набрала 30%. Тому одноосібне лідерство Орбана в угорській політиці вперше за 15 років під сильним тиском. Крім того, у самому Європарламенті Орбану довелося утворювати власну мікрогрупу, бо до пристойних правих його не взяли, а до екстремістів з АфД він не деградував (як сам думає).

Який резон у Путіна приймати у себе Орбана? Чому це для нього важливо? Продемонструвати, що в Європі є люди, які готові з ним спілкуватися. За це він готовий торгувати бонусами, можливо цілком економічними. Бо візит в КНДР і близька дружба з цим режимом для іміджу Путіна навіть на глобальному півдні несе тільки шкоду.

Що там по конспірологіям? У версії, що Орбан якийсь таємничий «емісар Китаю» вірити доволі складно. Бо нащо це Китаю? З якого б дива Китай використовува лідера іншої країни, до якого немає довіри ані у ЄС, ані у України, якщо в нього достатньо власних засобів донести свою думку?

Чи може Орбан реально виступати посередником у мирних перемовинах? Дуже малоймовірно. Якщо і буде існувати нейтральний майданчик для перемовин, то це буде країна глобального півдня – Саудівська Аравія, Індія, Сінгапур, Катар, ОАЕ чи ще щось подібне.

Тому в цьому візиті домінує завдання накачки авторитета Орбана в своїх власних очах і в очах його виборців зі спробою ухопити щось ситуативно. Плюс бажання Путіна показати, що в нього є співрозмовники не тільки в особі Патрушева чи Кіма.

UPD. Додам для розуміння. Чому Зеленський приймав Орбана? Бо у нас немає такої розкоші не спілкуватися з лідером країни – члена НАТО і ЄС, нашим сусідом і людиною, яка все ж має голосувати життєво важливі для нас питання. Навіть якщо вона це робить під тиском інших країн союзів.

Базою для якихось реальних перемовин чи тотальної зради цей візит бути не може.