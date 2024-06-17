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Литва фіксує підвищену активність авіації РФ у Балтійському регіоні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Литва фіксує підвищену активність авіації РФ у Балтійському регіоні
Минулого тижня винищувачі НАТО, які здійснюють місію повітряної поліції в країнах Балтії, здійснили 11 вильотів для виявлення і супроводу російських літаків,
фото ілюстративне

Міноборони Литви повідомило, що усього було виявлено і супроводжено сім тактичних бомбардувальників Су-24, п'ять винищувачів Су-27, чотири винищувачі Су-30

Литва другий тиждень поспіль  фіксує підвищену активність російської авіації у Балтійському регіоні. У міноборони країни пов'язують це із військовими навчаннями НАТО у Литві та Балтійському морі. Про це повідомляє LRT з посиланням на міноборони Литви.

«Активність російської авіації в регіоні може бути пов'язана з міжнародними навчаннями BALTOPS, Iron Wolf 2024-1, які зараз проходять в Балтійському регіоні», – заявляють у міноборони Литви.

Зазначається, що минулого тижня винищувачі НАТО, які здійснюють місію повітряної поліції в країнах Балтії, здійснили 11 вильотів для виявлення і супроводу російських літаків, які порушили правила польотів у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

Міноборони Литви розповіло, що усього було виявлено і супроводжено сім тактичних бомбардувальників Су-24, п'ять винищувачів Су-27, чотири винищувачі Су-30, два винищувачі-бомбардувальники Су-34, чотири літаки-розвідники Іл-20, два літаки-розвідники і аерокартографи Ан-30, а одного разу – пасажирський літак Іл-96.

Литва зазначила, що більшість із перелічених літаків летіли без планів польотів, із відключеними радіолокаційними транспондерами і без радіозв'язку з Регіональним центром управління польотами. Також більшість з цих російських повітряних суден злітали з Калінінградської області, летіли в міжнародному повітряному просторі та здійснили посадку там же, в Калінінградській області. 

Наразі у Балтійському морі відбуваються масштабні військові навчання Альянсу під назвою BALTOPS'24, в яких беруть участь близько 9 тис. військовослужбовців та іншого персоналу, понад 50 кораблів і понад 80 літаків з 20 країн НАТО. 

Нагадаємо, Литва передає Україні 14 бронетранспортерів М113.

Теги: Литва авіація літак росія

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