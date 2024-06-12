Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Військові кібери зламали сервери компаній, які допомагають РФ воювати проти України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Військові кібери зламали сервери компаній, які допомагають РФ воювати проти України
Замість стартових сторінок на російських сайтах з’явилося зображення стилізованої труни у вигляді матрьошки
скріншот

Кібери оригінально привітали партнерів російського військово-промислового комплексу з днем РФ

Військові кібери сьогодні, 12 червня, зламали сервери партнерів російського військово-промислового комплексу. Зокрема, йдеться про понад 15 сайтів російських компаній

Як стало відомо АрміяInform, військові кібери втрутилися в роботу сайтів компаній, які залучені у ВПК ворога. Замість стартових сторінок на цих сайтах з’явилося зображення стилізованої труни у вигляді матрьошки з написом «С Дном россии».

Зокрема, серед підприємств, чиї сервери зазнали атаки:  «НДТ-РТ», офіційний вид діяльності підприємства – радіаційна безпека підприємств. Організація ймовірно займається обслуговуванням стратегічних об’єктів. Також – «МехТрейд», яка офіційно займається продажем верстатів і обладнання та підозрюється в обході санкцій.

Як повідомляв «Главком», у травні військові кібери втрутилися в роботу понад 15 російських сайтів і зупинили їх роботу. Усі вони належали до системи розповсюдження російських наративів в український інформпростір..

Нагадаємо, українські кіберфахівці уразили російські сайти, які підтримують компанії «Ремдизель», що випускає бронемашини «Ахмат».

Також у Росії стався масштабний збій в роботі електронних сервісів у результаті масштабної  DDoS-атаки кіберфахівців Головного управління розвідки України.

Раніше стало відомо, що затримання заступника міністра оборони Російської Федерації Тимура Іванова стало результатом дій Головного управління розвідки України.

До слова, перший в історії світовий рейтинг кіберзлочинності, складений у рамках дослідження Оксфордського університету та Університету Нового Південного Уельсу, очолила Росія.

 

Теги: росія кібератака війна хакер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Європейський Союз хоче організувати восени у Саудівській Аравії переговори
Євросоюз зібрався організувати нові переговори про мир в Україні за участі РФ
27 травня, 15:52
Депутат Крейденко: перевізники повинні мати право бронювати не менше 100% своїх працівників
Депутат Крейденко: перевізники повинні мати право бронювати не менше 100% своїх працівників
3 червня, 21:17
Ворог запускав кілька груп «шахедів» з північного та південного напрямку
Уночі ворожі «шахеди» атакували Черкащину
14 травня, 08:52
Коли почалася повномасштабна війна, Вадим Шумада пішов добровольцем на фронт
Бойовий медик, нагороджений медаллю «За врятоване життя». Згадаймо Вадима Шумаду
19 травня, 09:00
З початком повномасштабного вторгнення росіян Роман одним з перших став до зброї
Загинув, допомагаючи пораненому побратиму вийти з оточення. Згадаймо Романа Гвоздецького
9 червня, 09:00
Під час обстеження узбережжя лиманів та Чорного моря науковці виявили багато фламінго
Проігнорували окупований Крим: фламінго знову оселилися на Тузлівських лиманах
6 червня, 07:54
Історичний Глобальний саміт миру, організований Україною відбудеться 15−16 червня у Швейцарії
Які країни відмовилися їхати на український саміт миру (список)
3 червня, 17:18
Після влучанн ворожого безпілотника автобус зайнявся, рятувальники швидко загасили пожежу
Російський безпілотник поцілив у рейсовий автобус на Нікопольщині (фото)
6 червня, 09:01
Обмежені російські резерви будуть недостатніми для підтримки одночасних наступальних зусиль на кількох напрямках
Чи дозволить поповнення армії РФ проводити наступ на кількох напрямках: відповідь ISW
9 червня, 05:53

HiTech

Військові кібери зламали сервери компаній, які допомагають РФ воювати проти України
Військові кібери зламали сервери компаній, які допомагають РФ воювати проти України
Швейцарія зафіксувала стрімке збільшення кібератак напередодні Саміту миру
Швейцарія зафіксувала стрімке збільшення кібератак напередодні Саміту миру
Співробітники Google DeepMind попереджають про ризики штучного інтелекту
Співробітники Google DeepMind попереджають про ризики штучного інтелекту
Російські хакери атакували іспанську компанію, яка готує танки для України
Російські хакери атакували іспанську компанію, яка готує танки для України
США рекордними темпами збільшують обсяги виробництва систем Himars
США рекордними темпами збільшують обсяги виробництва систем Himars
Японія продемонструвала перший у світі дерев'яний супутник (відео)
Японія продемонструвала перший у світі дерев'яний супутник (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
У Києві прогриміли вибухи (оновлено)
29K
Витік даних із НАБУ. Слідство арештувало майно дітей ексчиновника і детектива
7304
Куратор «Великого будівництва», проти якого ведеться розслідування, безперешкодно їздить за кордон під час війни (документи)
6476
Покинутий бус та перерізана огорожа. На Закарпатті 18 людей втекли до Угорщини
6067
Керівник архіву СБУ розповів, про що Жириновський просив українську спецслужбу
5088
Трамп чи Байден? Опитування показало кому в світі довіряють більше

Новини

Сталева ластівка. Штучний інтелект згенерував логотип Сил безпілотних операцій
Вчора, 21:14
Командувач сил безпілотних систем: У нас не буде «єдиного шахеда» – і це добре
Вчора, 19:33
Офіс генпрокурора розказав, як бореться з тіньовим експортом зерна
Вчора, 16:14
Прессекретар Шольца заявив, що в Німеччині не буде позачергових виборів
10 червня, 18:12
СБУ затримала агента ФСБ: збирав дані про військові виші Одеси та Житомира
10 червня, 16:04
Міноборони запроваджує пряме контрактування зі світовими виробниками зброї
10 червня, 13:43

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua