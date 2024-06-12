Військові кібери зламали сервери компаній, які допомагають РФ воювати проти України

Замість стартових сторінок на російських сайтах з’явилося зображення стилізованої труни у вигляді матрьошки

Кібери оригінально привітали партнерів російського військово-промислового комплексу з днем РФ

Військові кібери сьогодні, 12 червня, зламали сервери партнерів російського військово-промислового комплексу. Зокрема, йдеться про понад 15 сайтів російських компаній

Як стало відомо АрміяInform, військові кібери втрутилися в роботу сайтів компаній, які залучені у ВПК ворога. Замість стартових сторінок на цих сайтах з’явилося зображення стилізованої труни у вигляді матрьошки з написом «С Дном россии».

Зокрема, серед підприємств, чиї сервери зазнали атаки: «НДТ-РТ», офіційний вид діяльності підприємства – радіаційна безпека підприємств. Організація ймовірно займається обслуговуванням стратегічних об’єктів. Також – «МехТрейд», яка офіційно займається продажем верстатів і обладнання та підозрюється в обході санкцій.

Як повідомляв «Главком», у травні військові кібери втрутилися в роботу понад 15 російських сайтів і зупинили їх роботу. Усі вони належали до системи розповсюдження російських наративів в український інформпростір..

Нагадаємо, українські кіберфахівці уразили російські сайти, які підтримують компанії «Ремдизель», що випускає бронемашини «Ахмат».

Також у Росії стався масштабний збій в роботі електронних сервісів у результаті масштабної DDoS-атаки кіберфахівців Головного управління розвідки України.

Раніше стало відомо, що затримання заступника міністра оборони Російської Федерації Тимура Іванова стало результатом дій Головного управління розвідки України.

До слова, перший в історії світовий рейтинг кіберзлочинності, складений у рамках дослідження Оксфордського університету та Університету Нового Південного Уельсу, очолила Росія.