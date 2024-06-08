Bloomberg: Путіну бракує часу для досягнення прориву в Україні

Російські війська лише незначно просунулися вперед після взяття Авдіївки в лютому 2024 року

Кремлівському диктатору доводиться стикатися зі зміною ставлення союзників України

Протягом останніх кількох місяців російська армія досягла лише обмежених успіхів на полі бою в Україні, навіть попри нестачу боєприпасів і зброї в українській армії. Зараз же, коли Київ отримує від своїх союзників військову допомогу на мільярди доларів, вікно для російського прориву звужується. Про це пише Bloomberg.

Спроба Росії відкрити новий фронт на північному сході України в Харківській області вже зараз видається такою, що не досягла мети Путіна – створення буферної зони вздовж кордону. Тим часом українська сторона стверджує, що завдає «дуже великих втрат» російським військам у боях навколо Вовчанська.

«Російські війська лише незначно просунулися вперед після взяття стратегічного східноукраїнського міста Авдіївка в лютому ціною величезних втрат за місяці боїв. Вони вже кілька тижнів намагаються захопити ключовий населений пункт Часів Яр на сході Донецької області», – нагадало видання.

«Російська стратегія виснаження сил України є дуже дорогою і кривавою для самої російської армії, – сказав Руслан Пухов, керівник московського Центру аналізу стратегій і технологій, – Вона може призвести до надмірного виснаження сил з російського боку, що, своєю чергою, дає українцям шанс на контрнаступ».

У середу 5 червня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна має шанси змінити ситуацію на свою користь.

Водночас Путін наполягає на тому, що його військові цілі незмінні, і що Росія буде воювати стільки, скільки буде потрібно для перемоги в Україні, попри дедалі більші жертви.

У той час як українські офіційні особи били на сполох через загрозу прориву російських військ під час багатомісячних затримок з постачанням американської зброї, київські війська переважно утримували лінію фронту, незважаючи на те, що московська армія переважала їх у кількості 10 до 1. Зараз, коли адміністрація президента Джо Байдена поспішає з постачанням американської зброї в Україну після того, як у квітні Конгрес нарешті схвалив виділення 61 мільярда доларів, баланс вогневих потужностей починає змінюватися.

«Україна опинилася в глибокій ямі через затримку з відправкою американської зброї і вони вириваються з цієї ями», – заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван. «Ми бачили, як вони протистояли російському нападу, і в ситуації, яка динамічно розвивається, зброя, що прибула на поле бою в таких масштабах і кількості за останні кілька днів і тижнів, змінила ситуацію», – сказав він.

Країни Європейського Союзу також нарощують обсяги допомоги і постачання зброї для підтримки Києва, навіть попри те, що дружній до Росії уряд Угорщини продовжує блокувати виділення мільярдів євро на більш широку військову підтримку.

Путіну також доводиться стикатися зі зміною ставлення союзників України: США і Німеччина приєдналися до Великої Британії, яка дозволила Києву використовувати свою зброю для ударів по цілях у прикордонних районах Росії. Президент Франції Еммануель Макрон у четвер заявив, що працює над відправкою коаліції інструкторів для підготовки тисяч солдатів в Україні, незважаючи на погрози відплати з боку Москви.

Лідери країн «Великої сімки» зустрінуться наступного тижня в Італії, щоб зважити плани щодо надання кредитів Україні за рахунок несподіваного прибутку від заморожених активів російського центрального банку на суму близько 280 мільярдів доларів.

Крім того, видання коментує рішення Путіна призначити Андрія Бєлоусова, економіста, міністром оборони минулого місяця замість свого давнього союзника Сергія Шойгу. На думку журналістів, це підкреслило потребу Росії витиснути більше з обмежених ресурсів економіки, яка перегрівається, навіть якщо безпрецедентні міжнародні санкції не змогли спровокувати колапс.

Витрати на оборону у відсотках від валового внутрішнього продукту наближаються до рівня, який востаннє був досягнутий у розпал холодної війни у 1980-х роках за часів Радянського Союзу, що обмежує здатність Росії продовжувати нарощувати військове виробництво.

Кремль сповнений рішучості не повторювати наказ Путіна від вересня 2022 року про мобілізацію 300 000 резервістів, який похитнув суспільну підтримку і спричинив еміграцію з країни до мільйона росіян. Натомість міноборони має намір призвати щонайменше 250 000 солдатів цього року і щоб привабити новобранців, пропонує щедрі зарплати та бонуси для підписання контрактів.

Хоча така політика дозволяє уникнути соціальної напруженості в Росії через війну, вона навряд чи дозволить армії зібрати достатню кількість військ для успішного наступу в Україні, вважає Пухов, московський військовий аналітик.

Нагадаємо, що на Харківському напрямку окупанти перегруповуються перед поновленням наступальних дій.

Як повідомлялося, ворог збільшив кількість атак на Покровському напрямку.

До слова, нині триває 836-й день повномасштабної війни в Україні.