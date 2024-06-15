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У Полтаві прогриміли вибухи

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Полтаві прогриміли вибухи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Сьогодні о 22:58 почалася повітряна тривога у Полтавській області

Під час повітряної тривоги у Полтаві прогриміли вибухи. Про це повідомляє Суспільне.

«У Полтаві було чутно вибухи», – йдеться в дописі.

Напередодні Повітряні сили ЗСУ попереджали, що ракетна небезпека явна для Полтавської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської областей: «Повторні пуски у напрямку Полтавщини».

Карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

У Полтаві прогриміли вибухи фото 1

Нагадаємо, що у Сумській області тривають прикордонні бої. Є вилазки ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Утім, Україна вже вжила всіх необхідних заходів. 

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Теги: війна Полтава Полтавщина тривога вибух росія безпілотник

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