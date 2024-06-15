У Полтаві прогриміли вибухи
Сьогодні о 22:58 почалася повітряна тривога у Полтавській області
Під час повітряної тривоги у Полтаві прогриміли вибухи. Про це повідомляє Суспільне.
«У Полтаві було чутно вибухи», – йдеться в дописі.
Напередодні Повітряні сили ЗСУ попереджали, що ракетна небезпека явна для Полтавської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської областей: «Повторні пуски у напрямку Полтавщини».
Карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:
Нагадаємо, що у Сумській області тривають прикордонні бої. Є вилазки ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Утім, Україна вже вжила всіх необхідних заходів.
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