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Юрій Богданов Публіцист, блогер

Найнебезпечніша ракета – та, що влучає у нашу віру

glavcom.ua
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Нас хочуть зламати страхом. Не варто допомагати ворогу

Знаю, що за цей допис мене, можливо, багато хто зненавидить. Але в моменти коли багато кого охопив відчай і зневіра, які зараз щедро підживлюються російською пропагандою, треба нагадати собі кілька  речей.

Перше. Згадайте 2022-2023 роки. Тоді нам не було чим збивати балістику взагалі, а крилаті ракети та «Шахеди» перехоплювали на межі технічних можливостей. Що ми маємо сьогодні? Ефективність російських крилатих ракет і дронів впала в рази, відсоток їх збиття зараз дуже високий. У росіян, по суті, залишилася лише балістика як надійний інструмент.

Так, балістика, що зараз падає на голови – це жахливо. Бо ми під постійним ризиком. Але об'єктивно – зараз цих ракет летить менше, ніж під час найбільших атак перших років повномасштабки.

Та зараз цей терор лягає на нашу хронічно втомлену кукуху, помножену на ІПСО. Треба співставляти реальність у всій її повноті, а не тільки в моменті, коли здається, що стало гірше, ніж учора. А позавчора як було? Війна річ динамічна і вкрай неприємна своєю мінливістю. Не вперше.

Друге. Їхнє скиглення про «помсту». Будь-яка спроба росіян нав’язати наратив, що їхній терор – це «отвєтка» за наші удари по їхній економіці, має йти посилено нах@р. Вони перші почали. Вони роками били по наших складах з ліками, логістиці, енергетиці та цивільних об'єктах.

Те, що Україна зараз дзеркально (а місцями навіть інтенсивніше, враховуючи критичність вузлів) б'є по Росії – це абсолютно окей. Якщо вони намагаються своїм терором викликати в нас обурення ударами по їхній інфраструктурі, значить, їм справді дуже боляче. Висновок один: треба продовжувати робити те, що робимо.

Третє. Найбільш непопулярне (але я, як цивільний, маю право це сказати про цивільних). Одержимість росіян спробами деморалізувати тил має один неочевидний, але надважливий наслідок: ракети і дрони, які витрачаються на цивільну інфраструктуру, не долітають до воєнної промисловості і безпосередньо до військових.

А для виживання української нації і держави військові та ВПК – набагато важливіші, ніж майже будь-яка інша потенційна ціль. Це жорстко, але це об'єктивна математика виживання всієї спільноти у війні, яку проти нас ведуть.

Я знаю, що багато кому хотілося б спокійно жити десь у Лондоні. Але ми опинилися в Лондоні зразка 1944 року. З купою балістики (тоді було більше, до речі) без особливих опцій захисту. Не зовсім відповідає очікуванням, але більше зупинити цих нацистів немає кому. В умовах дефіциту засобів ми бачимо їхню концентрацію на прифронті та Києві, крім окремих актів залякування по іншим тилам, тобто є обʼєктивний дефіцит для чогось масштабнішого.

Звісно, якби партнери були рішучішими, а в Білому домі сидів хтось притомніший, ризиків було б ще менше. Але є як є. Гроші дають - добре. А інше треба дотискати.

В будь-якому разі доведеться зібрати соплі і нерви (якщо треба - ліки за рецептом допоміжні), припинити панікувати, прийняти обʼєктивну реальність і робити максимум можливого. Не в ЗСУ – для ЗСУ. 

Їм кабзда. І шлях, що наближує це – єдиний реалістичний мирний план. Бо мир буде тільки тоді, коли у Росії Путіна не буде спроможності воювати далі. Все інше - намахалово.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна військові українці

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