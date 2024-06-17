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Данія починає боротьбу з тіньовим флотом РФ: це вдарить по фінансах Кремля – Reuters

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Данія починає боротьбу з тіньовим флотом РФ: це вдарить по фінансах Кремля – Reuters
Раніше РФ погрожувала Данії «відплатою», якщо вона заблокує російські судна у Балтійських протоках
фото: RFE/RL

У Копенгагені вважають, що цей крок може призвести до конфронтації з Москвою

Данія розглядає можливість обмежити прохід старих танкерів із російською нафтою через Балтійське море. Про це пише Reuters.

«Данія зібрала групу країн-союзників для оцінки заходів, спрямованих проти так званого тіньового флоту, що складається із застарілих суден, які перевозять російську нафту», – повідомив міністр закордонних справ країни Ларс Локке Расмуссен.

Зазначається, що через данські протоки, які є воротами до Балтійського моря, Росія відправляє близько третини свого морського експорту нафти, або 1,5% світових постачань, тому будь-яка спроба припинити поставки призведе до зростання цін на нафту та вдарить по фінансах Кремля.

До слова, Польща теж сприятиме країнам-союзникам у Балтійському морі виявленню кораблів «тіньового флоту» Російської Федерації, які нелегально транспортують нафту. Відповідну заяву зробило Міністерство закордонних справ Польщі. На цей час вдалося ідентифікувати малу частину кораблів «тіньового флоту» РФ.

Нагадаємо, представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що будь-який крок Данії щодо обмеження свободи судноплавства російських кораблів у Балтійських протоках буде розцінено як ворожий акт і призведе до «відплати». Про це повідомляє Sky News.

Як відомо, Росія продовжує успішно знаходити лазівки, щоб обійти санкції щодо постачання енергоносіїв. Так, Москва використовує великий альтернативний флот, залучаючи малопомітних на геополітичній карті союзників для транспортування підсанкційної нафти.

Читайте також: Росія проти санкцій. Доходи від нафти зростають
Теги: Москва Данія санкції міністр росія

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