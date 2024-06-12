Росія припиняє біржові торги доларом і євро через санкції США

Центробанк заявив, що росіяни зможуть купувати і продавати долари та євро через російські банки

Починаючи з 13 червня на валютному ринку і ринку дорогоцінних металів торги здійснюються за всіма інструментами, за винятком валютних пар з доларом і євро

Московська біржа оголосила про припинення торгів доларом і євро після того, як Міністерство фінансів США внесло її до списку санкцій. Про це повідомляє Мосбіржа.

Також під санкції потрапили Національний кліринговий центр і Національний розрахунковий депозитарій, які виступають посередниками при торгах доларами на російському валютному ринку.

Як випливає з повідомлення біржі, починаючи з 13 червня «на валютному ринку і ринку дорогоцінних металів торги здійснюються за всіма інструментами, за винятком валютних пар з доларом і євро». Аналогічні обмеження діятимуть і на фондовому та грошовому ринках, де призупиняються розрахунки за похідними інструментами з розрахунками в доларах та євро.

Як повідомляють російські ЗМІ, на основі біржових торгів доларів і євро Центробанк встановлював офіційні курси валют до рубля. Тепер регулятору доведеться вдаватися для цього до інших процедур, які він описав у спеціальній вказівці ще восени 2022 року – на тлі ризику введення подібних санкцій.

Як зазначено в офіційному релізі регулятора, Центробанк після припинення торгів доларом і євро на Мосбіржі для визначення курсів валют має намір використовувати банківську звітність і відомості, що надходять від цифрових платформ позабіржових торгів.

Курси визначатимуть «на основі даних про середньозважений курс долара щодо рубля, розрахований за угодами, укладеними протягом поточного дня до 15 години 30 хвилин за московським часом на валютних ринках за доларами за рублі з терміном розрахунків «завтра», отриманими Банком Росії в межах доступу до цифрових платформ позабіржових торгів.

Натомість Центробанк заявив, що на купівлі та продажу доларів і євро росіянами санкції проти Мосбіржі не позначаться.

«Компанії та громадяни можуть продовжувати купувати і продавати долари і євро через російські банки. Всі кошти в доларах і євро на рахунках і вкладах громадян і компаній залишаються збереженими. За вкладами та рахунками громадян і організацій у доларах і євро зберігається колишній режим видачі коштів, встановлений Банком Росії», – повідомив регулятор.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки розширюють список підсанкційних російських осіб та компаній. Зокрема, до нього увійшли «Газпром інвест», судноремонтний завод Чорноморського флоту Росії, Московська біржа та ще понад 230 фізичних та юридичних осіб.

Як повідомлялося, Адміністрація США анонсувала запровадження нового пакета санкцій проти російської воєнної машини та всіх, хто сприяє виробництву зброї в РФ.

До слова, Державний департамент США запровадив санкції проти башкана Гагаузії Євгенії Гуцул, яка входить до злочинної мережі молдовського олігарха-втікача Ілана Шора – фігуранта справи про «крадіжку мільярда» з банківської системи Молдови.