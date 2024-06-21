У Росії вертоліт потрапив в аварію: екіпаж загинув

Вертоліт належав місцевій лісозаготівельній компанії

В Амурській області розбився вертоліт. Внаслідок інциденту усі росіяни на борту загинули. Про це повідомляють російські ЗМІ.

«Невеликий п'ятимісний Robinson R-66 розбився в Тиндинському районі Амурської області. На борту було чотири людини. За попередніми даними, усі загинули», – повідомили екстрені служби РФ.

Зокрема, вертоліт належав місцевій лісозаготівельній компанії, а на борту були її співробітники.

За попередніми даними, вранці 20 червня повітряне судно Robinson R-66 під керуванням пілота і з трьома пасажирами, які перебували на борту, вилетіло з майданчика лісопереробного комбінату до точки, розташованої поблизу річки Джелтула в Тиндинському районі Амурської області. Однак до призначеного місця не прибуло», – йдеться в повідомленні.

Пізніше було отримано сповіщення аварійного радіомаяка і зафіксовано крайню точку координат місцеперебування повітряного судна.

Під час пошуково-рятувальних заходів було встановлено місцезнаходження вертольота. Інформація про кількість постраждалих наразі уточнюється.

Нагадаємо, вертоліт, який перевозив президента Ірану Ібрагіма Раїсі, потрапив в аварію вдень 19 травня. Місце катастрофи за участю президента Раїсі та високопосадовців, які його супроводжували, було знайдено після годин інтенсивних пошуків у гірському районі в провінції Ірану Східний Азербайджан.

Керівник іранського товариства Червоного Півмісяця Пір Хоссейн Коліванд повідомив, що на місці, де розбився гелікоптер президента Ірану Ебрагіма Раїсі на північному заході Ірану, не знайдено жодного вижилого.