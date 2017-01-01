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    Думки вголос

    Чому звільнили наших

    До цього росіяни два роки не міняли групи і зривали великі обміни
    Мовою оригіналу Сработало политическое давление западных лидеров, подержавших позицию руководства Украины - "перемирие" без освобождения украинских заложников невозможно. Западные лидеры, участники переговоров в рамках Минского и Нормандского форматов неоднократно договаривались с Путиным об обмене, он всегда это срывал. Путин сейчас нуждается
    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Сьогодні, 00:13
    • Розсилка
    Президент&nbsp;<span>разом зі звільненими полоненими</span>
    Президент разом зі звільненими полоненими

    До цього росіяни два роки не міняли групи і зривали великі обміни

    Мовою оригіналу

    1. Сработало политическое давление западных лидеров, подержавших позицию руководства Украины - "перемирие" без освобождения украинских заложников невозможно.
    2. Западные лидеры, участники переговоров в рамках Минского и Нормандского форматов неоднократно договаривались с Путиным об обмене, он всегда это срывал. Путин сейчас нуждается хотя бы в снижении критики из ЕС и США - в России очередные выборы Путина, единственный оппозиционный кандидат не зарегистрирован и отстранен от участия в выборах, Запад критикует российские власти. А летом чемпионат мира по футболу - Путин хочет представить его как российский триумф и сгладить российский допинговый позор на олимпиаде в Сочи.

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    3. Обмен пленными Россия прекратила, поскольку собственные наемники и агенты для РФ особой ценности не представляют, а вот украинские пленные для нашего государства важны, украинские лидеры постоянно поднимают эту тему на переговорах, и пленные в кремлевских раскладах еще один рычаг давления и еще одна переговорная позиция.
    4. К сожалению, шантаж не прекратится. В руках российских спецслужб еще свыше 100 заложников, большинство которых - гражданские лица, брошенные в тюрьму по беспределу.
    5. Освобождение большой группы пленных - огромное достижение для Украины, результат работы всего государства. Большое событие, которое показывает - что бы ни было, как бы ни упирался враг, но мы своих не бросаем. Важное доказательство состоятельности нашего государства и общества. Но впереди еще много задач - надо менять остальных.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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