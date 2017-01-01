Чому звільнили наших

До цього росіяни два роки не міняли групи і зривали великі обміни

Мовою оригіналу Сработало политическое давление западных лидеров, подержавших позицию руководства Украины - "перемирие" без освобождения украинских заложников невозможно. Западные лидеры, участники переговоров в рамках Минского и Нормандского форматов неоднократно договаривались с Путиным об обмене, он всегда это срывал. Путин сейчас нуждается