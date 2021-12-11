Скандал на блокпості в Краматорську: що може загрожувати заступнику глави МВС Гогілашвілі

Чи є штовхання озброєної людини активною фізичною протидією?

На цій фото видно момент того, як заступник міністра Олександр Гогілашвілі штовхнув працівника поліції при виконанні. Чи мав право працівник поліції трактувати такі дії як опір вимогам і застосування сили?

Наявні в неті відео дають підстави говорити про те, що дії заступника міністра можуть підпадати під статтю Кримінального кодексу.

Отже, стаття 342 КК України «Опір представникові влади, представникові правоохоронного органу...»:

ч.2 ст. 342: Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків,... члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві під час виконання цими особами покладених на них обов'язків... -

карається штрафом від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.

Ще цікавий момент. Є роз'яснення ВС про те, що є опором працівникові поліції, тобто розжовує статтю 342:

«Відповідно до усталеної судової практики опором у значенні ст. 342 КК України є активна фізична протидія виконанню поліцейським його законних повноважень. Виходячи з цієї позиції, для визначення наявності в діях обвинуваченої особи складу «опору» у значенні цього положення обвинувачення має довести як наявність об’єктивної сторони діяння, тобто певного активного фізичного впливу з боку обвинуваченої особи, так і спрямованість її умислу саме на протидію виконанню службових повноважень».

Чи є штовхання озброєної людини активною фізичною протидією? Чи побачимо ми порушення Кримінальної справи? Ну а для початку хоча би відсторонення/звільнення на час розслідування?

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