Майстер-клас від заступника міністра МВС Гогілашвілі: як в одну мить стати відомим
Тепер його знає вся країна...
Цей керівник поїхав в Донецьку область. Там його автомобіль зупинили патрульні і попросили пред’явити документи.
Заступник міністра відреагував так, наче у нього попросили ключі від будинку, де гроші лежать. «Гойдалки» з класичним «ти що, не знаєш, хто я такий?!» було знято на відео.
Наїзди Гогілашвілі на патрульного поліцейського, який сумлінно виконував свою роботу, нагадали розборки 90-х. Гогілашвілі був борзим і натхненним:
– Слухай, замміністра з таким єб**ом, як у мене, – він один! – каже Гогілашвілі.
– Тепер буду знати, – відповідає йому патрульний.
– А, ти тепер будеш знати? – не вгамовується посадовець високого рангу.
– Я дуже радий з вами познайомитись, дуже приємно, – каже патрульний.
– Сумно, що ти мене не знаєш, але тепер я знаю тебе, дружок. А для тебе це неприємно буде, – обіцяє пан заступник міністра.
– Що може бути неприємного? – запитує патрульний.
– Побачиш! – обіцяє Гогілашвілі.
В тій розмові багато цікавого було. І про те, що «ти, б&&&ь, не повинен витрачати час, переконуючись, хто я?!», і про те, що «ти думаєш, зі мною якісь бандитські пики?! Ти так думаєш?!».
Все це, звісно, російською мовою. Як і спілкуються у нас часто високопосадовці, яких ми фінансуємо із своїх податків.
І всі ці розборки виникли тому, що патрульні, виконуючи свою пряму РОБОТУ, зупинили авто заступника міністра і попросили документи для перевірки! Зняли корону з «небожителя».
Гогілашвілі у системі МВС відповідає за боротьбу з наркотиками. На сайті МВС я знайшла таку довідку:
«Народився 26 грудня 1973 року у Грузії.
Освіта: у 2019 році закінчив Львівський університет бізнесу та права за спеціальністю «Облік та оподаткування». У 2020 році закінчив Львівський університет бізнесу та права за спеціальністю «Право».
Експрес – навчання.
В Україні він з’явився у 2010 році. До цього весь час, з 1995-го, жив і працював у Ростові.
Дружина Гогілашвілі – Марія Левченко, працює помічницею у Зеленського.
Яскрава ілюстрація, що ніякого кумівства і друзів при владі – лише виключно професіонали.
Екс-нардеп Борислав Береза написав, що у Гогілашвілі є дійсне російське громадянство.
Денис Монастирський, міністр МВС, відреагував на бикування свого заступника. Його відсторонено. На час службового розслідування.
Кулуарно розповідають, що Гогішвілі намагається викрутитися із неприємної ситуації і залишитися на посаді.
Як думаєте, у нього вийде?
На фото: той, у кого одне на все міністерство таке є***ло. Тут він разом з російським боксером Миколою Валуєвим, чиїм помічником він працював. У того теж одне на весь бокс є***ло.
P. S. А патрульним варто виписати грошову винагороду. Щоб хоч якось компенсувати необхідність дивитися на те є***ло. Та і просто тому, що поліцейські – красені. Як будете дивитися відео, зверніть увагу, як вони себе поводять. Відверто тролили цього бойового півня
Джерело: блог Зої Казанжи