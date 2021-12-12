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    Думки вголос

    Майстер-клас від заступника міністра МВС Гогілашвілі: як в одну мить стати відомим

    • Зоя Казанжи

      Громадський діяч

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    Заступника міністра МВС Олександр Гогілашвілі - Майстер-клас від заступника міністра МВС Гогілашвілі: як в одну мить стати відомим
    Заступника міністра МВС Олександр Гогілашвілі
    фото: babel.ua

    Тепер його знає вся країна...

    Цей керівник поїхав в Донецьку область. Там його автомобіль зупинили патрульні і попросили пред’явити документи.

    Заступник міністра відреагував так, наче у нього попросили ключі від будинку, де гроші лежать. «Гойдалки» з класичним «ти що, не знаєш, хто я такий?!» було знято на відео.

    Наїзди Гогілашвілі на патрульного поліцейського, який сумлінно виконував свою роботу, нагадали розборки 90-х. Гогілашвілі був борзим і натхненним:

    Слухай, замміністра з таким єб**ом, як у мене, – він один! – каже Гогілашвілі.

    Тепер буду знати, – відповідає йому патрульний.

    А, ти тепер будеш знати? – не вгамовується посадовець високого рангу.

    Я дуже радий з вами познайомитись, дуже приємно, – каже патрульний.

    Сумно, що ти мене не знаєш, але тепер я знаю тебе, дружок. А для тебе це неприємно буде, – обіцяє пан заступник міністра.

    Що може бути неприємного? – запитує патрульний.

    Побачиш! – обіцяє Гогілашвілі.

    В тій розмові багато цікавого було. І про те, що «ти, б&&&ь, не повинен витрачати час, переконуючись, хто я?!», і про те, що «ти думаєш, зі мною якісь бандитські пики?! Ти так думаєш?!».

    Все це, звісно, російською мовою. Як і спілкуються у нас часто високопосадовці, яких ми фінансуємо із своїх податків.

    І всі ці розборки виникли тому, що патрульні, виконуючи свою пряму РОБОТУ, зупинили авто заступника міністра і попросили документи для перевірки! Зняли корону з «небожителя».

    Гогілашвілі у системі МВС відповідає за боротьбу з наркотиками. На сайті МВС я знайшла таку довідку:

    «Народився 26 грудня 1973 року у Грузії.

    Освіта: у 2019 році закінчив Львівський університет бізнесу та права за спеціальністю «Облік та оподаткування». У 2020 році закінчив Львівський університет бізнесу та права за спеціальністю «Право».

    Експрес – навчання.

    В Україні він з’явився у 2010 році. До цього весь час, з 1995-го, жив і працював у Ростові.

    Дружина Гогілашвілі – Марія Левченко, працює помічницею у Зеленського.

    Яскрава ілюстрація, що ніякого кумівства і друзів при владі – лише виключно професіонали.

    Екс-нардеп Борислав Береза написав, що у Гогілашвілі є дійсне російське громадянство.

    Денис Монастирський, міністр МВС, відреагував на бикування свого заступника. Його відсторонено. На час службового розслідування.

    Кулуарно розповідають, що Гогішвілі намагається викрутитися із неприємної ситуації і залишитися на посаді.

    Як думаєте, у нього вийде?

    На фото: той, у кого одне на все міністерство таке є***ло. Тут він разом з російським боксером Миколою Валуєвим, чиїм помічником він працював. У того теж одне на весь бокс є***ло.

    Депутат Держдуми Микола Валуєєв та Олександр Гогілашвілі
    Депутат Держдуми Микола Валуєєв та Олександр Гогілашвілі

    P. S. А патрульним варто виписати грошову винагороду. Щоб хоч якось компенсувати необхідність дивитися на те є***ло. Та і просто тому, що поліцейські – красені. Як будете дивитися відео, зверніть увагу, як вони себе поводять. Відверто тролили цього бойового півня

    Джерело: блог Зої Казанжи

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: МВС чиновник розслідування
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    Майстер-клас від заступника міністра МВС Гогілашвілі: як в одну мить стати відомим