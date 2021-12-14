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    Зеленський присвоїв звання «Мати-героїня» понад тисячі українок

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    Глава держави присвоїв почесне звання &laquo;Мати-героїня&raquo; понад тисячі українських жінок - Зеленський присвоїв звання «Мати-героїня» понад тисячі українок
    Глава держави присвоїв почесне звання «Мати-героїня» понад тисячі українських жінок
    фото з відкритих джерел

    Почесне звання «Мати-героїня» отримали жінки, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей

    Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесне звання «Мати-героїня» 1010 українським жінкам. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    Відповідний указ № 655/2021 глава держави підписав сьогодні.

    Згідно з повідомленням, найбільше героїнь у Волинській області – 190.

    Загалом відзначено 48 мешканок Вінницької області, 34 – Дніпропетровської, 18 – Донецької, 35 – Житомирської, 53 – Закарпатської, 12 – Запорізької, 59 – Івано-Франківської, 28 – Київської та 24 – міста Києва.

    Також звання «Мати-героїня» отримали 16 жительок Кіровоградської області, 7 – Луганської, 80 – Львівської, 7 – Миколаївської, 50 – Одеської, 14 – Полтавської, 70 – Рівненської, 17 – Сумської, 44 – Тернопільської, 24 – Харківської, 10 – Херсонської, 40 – Хмельницької, 22 – Черкаської, 77 – Чернівецької та 31 – Чернігівської.

    Повідомляється, що жінок відзначено за «материнську самовідданість, зразкове виховання дітей та забезпечення умов для їхнього всебічного розвитку».

    Почесне звання «Мати-героїня» отримали жінки, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей.

    Нагадаємо, у День матері президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 188/2021 «Про присвоєння почесного звання «Мати-героїня». За материнську самовідданість, зразкове виховання дітей та забезпечення умов для їхнього всебічного розвитку відзначено 1019 українських жінок.

    Теги: Володимир Зеленський президент мати-героїня указ
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    Зеленський присвоїв звання «Мати-героїня» понад тисячі українок