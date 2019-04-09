Посада голови Одеської обласної державної адміністрації - гаряча сковорідка

Степанов опинився у губернаторському кріслі в січні 2017 року

Що ж там таке в Одеській області відбувається?

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Да, бывает положение хуже губернаторского - это должность главы Одесской облгосадминистрации. Область самая революционная, должность здесь - просто как сковородка. За пять лет поменялось в области пять глав облгосадминистраций.

Николай Скорик - уволен в 2014-м в результате революции.

Владимир Немировский - уволен в 2014-м после серии беспорядков в Одессе 2 мая из-за конфликта с и.о.президента.

Игорь Палица - уволен в 2015-м из-за конфликта с президентом.

Михаил Саакашвили - уволен в 2016-м из-за конфликта с президентом.

Максим Степанов - уволен в 2019-м из-за конфликта с президентом (это де-факто, а сама формулировка увольнения еще не ясна, текст неизвестен покамест).

Другого такого примера в Украине нет. Одесская область - это революционный путь, рано или поздно возглавляющий Одесщину переходит в оппозицию и получает неприятности вплоть до лишения гражданства. Впрочем, Степанов заявил, что решение об увольнении президента он выполнять не собирается, и будет бороться на Кабмине, чтобы ему разъяснили причины. Что ж там такое в Одесской области происходит? Читайте також: Голови летять. Порошенко розпочав кадрові чистки

Джерело: блог Юрія Бутусова

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