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    Думки вголос

    Посада голови Одеської обласної державної адміністрації - гаряча сковорідка

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Степанов опинився у губернаторському кріслі в січні 2017 року - Посада голови Одеської обласної державної адміністрації - гаряча сковорідка
    Степанов опинився у губернаторському кріслі в січні 2017 року

    Що ж там таке в Одеській області відбувається?

    Мовою оригіналу

    Да, бывает положение хуже губернаторского - это должность главы Одесской облгосадминистрации. Область самая революционная, должность здесь - просто как сковородка. За пять лет поменялось в области пять глав облгосадминистраций.

    Николай Скорик - уволен в 2014-м в результате революции.

    Владимир Немировский - уволен в 2014-м после серии беспорядков в Одессе 2 мая из-за конфликта с и.о.президента.

    Игорь Палица - уволен в 2015-м из-за конфликта с президентом.

    Михаил Саакашвили - уволен в 2016-м из-за конфликта с президентом.

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    Максим Степанов - уволен в 2019-м из-за конфликта с президентом (это де-факто, а сама формулировка увольнения еще не ясна, текст неизвестен покамест).

    Другого такого примера в Украине нет. Одесская область - это революционный путь, рано или поздно возглавляющий Одесщину переходит в оппозицию и получает неприятности вплоть до лишения гражданства.

    Впрочем, Степанов заявил, что решение об увольнении президента он выполнять не собирается, и будет бороться на Кабмине, чтобы ему разъяснили причины.

    Что ж там такое в Одесской области происходит?

    Читайте також: Голови летять. Порошенко розпочав кадрові чистки

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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    Одеса Одещина Максим Степанов
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