Посада голови Одеської обласної державної адміністрації - гаряча сковорідка
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Розсилка
Що ж там таке в Одеській області відбувається?
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Да, бывает положение хуже губернаторского - это должность главы Одесской облгосадминистрации. Область самая революционная, должность здесь - просто как сковородка. За пять лет поменялось в области пять глав облгосадминистраций.
Николай Скорик - уволен в 2014-м в результате революции.
Владимир Немировский - уволен в 2014-м после серии беспорядков в Одессе 2 мая из-за конфликта с и.о.президента.
Игорь Палица - уволен в 2015-м из-за конфликта с президентом.
Михаил Саакашвили - уволен в 2016-м из-за конфликта с президентом.
Максим Степанов - уволен в 2019-м из-за конфликта с президентом (это де-факто, а сама формулировка увольнения еще не ясна, текст неизвестен покамест).
Другого такого примера в Украине нет. Одесская область - это революционный путь, рано или поздно возглавляющий Одесщину переходит в оппозицию и получает неприятности вплоть до лишения гражданства.
Впрочем, Степанов заявил, что решение об увольнении президента он выполнять не собирается, и будет бороться на Кабмине, чтобы ему разъяснили причины.
Что ж там такое в Одесской области происходит?
Джерело: блог Юрія Бутусова