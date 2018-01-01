Українським генералам треба повчитися у сирійських повстанців

Сирийские повстанцы провели беспрецедентную операцию против базы ВКС РФ в Хмеймиме - российская авиация понесла серьезные потери.

Мовою оригіналу украинским генералам и государственным лидерам пора наконец поучиться у людей незашоренных и мотивированных, как можно эффективно воевать в 21-м веке. Против превосходящего противника, без потерь, используя самые дешевые, но вместе с тем - современные средства борьбы и современную тактику и планирование. На фоне успехов сирийцев,

Сирийские повстанцы провели беспрецедентную операцию против базы ВКС РФ в Хмеймиме - российская авиация понесла серьезные потери.

Мовою оригіналу

украинским генералам и государственным лидерам пора наконец поучиться у людей незашоренных и мотивированных, как можно эффективно воевать в 21-м веке. Против превосходящего противника, без потерь, используя самые дешевые, но вместе с тем - современные средства борьбы и современную тактику и планирование.

На фоне успехов сирийцев, у которых нет ни государства, ни военной промышленности, которые воюют интеллектом и мотивацией, резко бросается в глаза невежество и недооценка современных тактик и систем вооружения в локальных войнах украинским военным руководством. Увы, мы серьезно отстаем в масштабе и качестве применения беспилотников от сирийцев. Мы, у которых военный бюджет свыше 3 миллиардов, мощные инженерные кадры, собственные волонтерские конструкторские бюро, доступ к современным технологиям, включая комплектующие из стран НАТО.

Операция сирийских повстанцев по блокированию российской авиабазы Хмеймим должна, безусловно, изучаться как опыт современной войны. Это, как говорится - не числом, не технологиями, а умением.

Операция началась с проникновения 31 декабря мобильной боевой группы сирийских бойцов, вооруженных одним минометом, судя по всему калибра 120 мм, с небольшим запасом мин, к самой авиабазе.

Оборонительный периметр Хмеймима обеспечивает группировка российской морской пехоты, прекрасно вооруженных, с ночной оптикой, тепловизорами, беспилотниками. На подступах к Хмеймиму в течение двух лет российского вторжения непрерывно создаются инженерные заграждения, установлены минные поля.

База находится в зоне лояльных Асаду племен, проникнуть в эту зону не обнаруженными крайне сложно. Это смертельный риск. Местность очень открытая. А ночью окрестности прочесывают российские боевые вертолеты с системами ночного видения.

Любое обнаружение сирийской группы вблизи базы означает ее гибель. Но обнаружить сирийцев россиянам не удалось.

В результате ночного минометного обстрела были нанесены повреждения, по данным российского журналиста из Хмеймима, 13-ти российским боевым самолетам! Серьезные повреждения получили 6 бомбардировщиков Су-24, 1 новейший истребитель Су-35С, 1 транспортный Ан-72, 1 самолет-разведчик Ан-30. Легкие повреждения получили вертолет Ми-8, 2 бомбардировщика Су-24, 1 истребитель Су-35С. Минобороны РФ признало, что сирийцы уничтожили двух российских военных, еще несколько получили ранения.

Несмотря на предпринятые масштабные меры - разведку, авиацию, моторизованные патрули, силы специальных операций, дерзкая сирийская боевая группа произвела обстрел безнаказанно.

Но и это не все.

6 января базу в Хмеймиме, где вся оборона была поднята по тревоге, атаковала целая группа сирийских дронов! Российская армия заявляет, что базу атаковали сразу 13 дронов! На этот раз ПВО была в боевой готовности, атака отбита - но какой ценой! По 7 дронам были запущены зенитные ракеты "Панциря". И тут выяснилось, что Хмеймим был атакован дешевыми китайскими беспилотниками, которые можно заказать по почте! И вот на эти бомбардировщики ценой несколько тысяч долларов российская ПВО потратила новейшие зенитные ракеты, предназначенные для поражения высокоскоростных и высокозащищенных воздушных целей.

То, что атаковали китайские сборные модели с самодельными бомбами хорошо видно по снимку дрона, который перехватила и посадила российская станция РЭБ.

Какие выводы по результатам операции можно сделать?

Выводы:

В современной локальной войне сокрушение системы обороны противника может достигаться самыми малыми силами и средствами.

Российские военные базы на Донбассе, большинство военных объектов, открыты для ударов с воздуха. Массированное насыщение войск дронами, планирование ударных операций, чтобы отомстить РФ за подрыв наших военных складов - это будущее, которое нам необходимо приближать, как бы ни защищали косность и безграмотность украинские политики.

В Украине есть великолепные конструкторские бюро и производственные мощности, которые могут в кратчайшие сроки насытить армию и спецслужбы целым флотом беспилотников, и обеспечить качественное превосходство над врагом. Это именно тот сектор, где мы можем навязать врагу свою инициативу и даже обеспечить в ряде сегментов количественное и качественное превосходство над российской армией на Донбассе.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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