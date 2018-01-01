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    Думки вголос

    Українським генералам треба повчитися у сирійських повстанців

    Сирийские повстанцы провели беспрецедентную операцию против базы ВКС РФ в Хмеймиме - российская авиация понесла серьезные потери.
    Мовою оригіналу украинским генералам и государственным лидерам пора наконец поучиться у людей незашоренных и мотивированных, как можно эффективно воевать в 21-м веке. Против превосходящего противника, без потерь, используя самые дешевые, но вместе с тем - современные средства борьбы и современную тактику и планирование. На фоне успехов сирийцев,
    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Сьогодні, 07:16
    • Розсилка

    Сирийские повстанцы провели беспрецедентную операцию против базы ВКС РФ в Хмеймиме - российская авиация понесла серьезные потери.

    Мовою оригіналу

    украинским генералам и государственным лидерам пора наконец поучиться у людей незашоренных и мотивированных, как можно эффективно воевать в 21-м веке. Против превосходящего противника, без потерь, используя самые дешевые, но вместе с тем - современные средства борьбы и современную тактику и планирование.

    На фоне успехов сирийцев, у которых нет ни государства, ни военной промышленности, которые воюют интеллектом и мотивацией, резко бросается в глаза невежество и недооценка современных тактик и систем вооружения в локальных войнах украинским военным руководством. Увы, мы серьезно отстаем в масштабе и качестве применения беспилотников от сирийцев. Мы, у которых военный бюджет свыше 3 миллиардов, мощные инженерные кадры, собственные волонтерские конструкторские бюро, доступ к современным технологиям, включая комплектующие из стран НАТО.

    Операция сирийских повстанцев по блокированию российской авиабазы Хмеймим должна, безусловно, изучаться как опыт современной войны. Это, как говорится - не числом, не технологиями, а умением.

    Операция началась с проникновения 31 декабря мобильной боевой группы сирийских бойцов, вооруженных одним минометом, судя по всему калибра 120 мм, с небольшим запасом мин, к самой авиабазе.

    Оборонительный периметр Хмеймима обеспечивает группировка российской морской пехоты, прекрасно вооруженных, с ночной оптикой, тепловизорами, беспилотниками. На подступах к Хмеймиму в течение двух лет российского вторжения непрерывно создаются инженерные заграждения, установлены минные поля.

    База находится в зоне лояльных Асаду племен, проникнуть в эту зону не обнаруженными крайне сложно. Это смертельный риск. Местность очень открытая. А ночью окрестности прочесывают российские боевые вертолеты с системами ночного видения.

    Любое обнаружение сирийской группы вблизи базы означает ее гибель. Но обнаружить сирийцев россиянам не удалось.

    В результате ночного минометного обстрела были нанесены повреждения, по данным российского журналиста из Хмеймима, 13-ти российским боевым самолетам! Серьезные повреждения получили 6 бомбардировщиков Су-24, 1 новейший истребитель Су-35С, 1 транспортный Ан-72, 1 самолет-разведчик Ан-30. Легкие повреждения получили вертолет Ми-8, 2 бомбардировщика Су-24, 1 истребитель Су-35С. Минобороны РФ признало, что сирийцы уничтожили двух российских военных, еще несколько получили ранения.

    Несмотря на предпринятые масштабные меры - разведку, авиацию, моторизованные патрули, силы специальных операций, дерзкая сирийская боевая группа произвела обстрел безнаказанно.

    Но и это не все.

    6 января базу в Хмеймиме, где вся оборона была поднята по тревоге, атаковала целая группа сирийских дронов! Российская армия заявляет, что базу атаковали сразу 13 дронов! На этот раз ПВО была в боевой готовности, атака отбита - но какой ценой! По 7 дронам были запущены зенитные ракеты "Панциря". И тут выяснилось, что Хмеймим был атакован дешевыми китайскими беспилотниками, которые можно заказать по почте! И вот на эти бомбардировщики ценой несколько тысяч долларов российская ПВО потратила новейшие зенитные ракеты, предназначенные для поражения высокоскоростных и высокозащищенных воздушных целей.
    То, что атаковали китайские сборные модели с самодельными бомбами хорошо видно по снимку дрона, который перехватила и посадила российская станция РЭБ.

    Какие выводы по результатам операции можно сделать?

    1. Боевая группа сирийцев совершила выдающийся подвиг - проникла внутрь охраняемого периметра базы. Миномет 120 мм имеет предельную дальность стрельбы до 7 километров. Однако обстрел был осуществлен довольно кучно - так что скорее всего дистанция была меньше предельной.
    2. Сирийцы провели точную доразведку перед стрельбой, что позволило им добиться высокой точности попаданий. Скорее всего группа запускала для доразведки беспилотный дрон для определения безопасного маршрута среди российских опорных пунктов, и для определения координат целей для ночного обстрела. Российская система ПВО сирийские дроны до момента атаки не обнаружила. И это несмотря на наличие на боевом дежурстве новейшего российского ЗРК «Триумф» и новейших ракетно-пушечных установок «Панцирь».
    3. Сирийцы тщательно продумали пути отхода и блестяще использовали фактор внезапности. Это показывает, что в позиционной войне тщательная разведка и хорошее планирование, слаженность действий бойцов могут обеспечить внезапность и успех несмотря на подавляющее превосходство противника. Поразительно смелый и успешный рейд. Есть чему поучиться.

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    4. Для минимизации потерь в людях сирийские повстанцы применяют современную тактику маневренной войны, тщательно занимаются маскировкой, инженерным обеспечением. Особое значение для снижения потерь уделяется дронам - они выполняют массу боевых и и разведывательных миссий. Масштаб применения дронов у сирийских повстанцев к сожалению, значительно превышает возможности украинских войск. А о массированных групповых ударах беспилотниками по российским военным объектам мы можем пока только мечтать. Хотя возможности у нас на несколько порядков большие, чем у сирийцев.

    Выводы:

    • В современной локальной войне сокрушение системы обороны противника может достигаться самыми малыми силами и средствами.
    • Российские военные базы на Донбассе, большинство военных объектов, открыты для ударов с воздуха. Массированное насыщение войск дронами, планирование ударных операций, чтобы отомстить РФ за подрыв наших военных складов - это будущее, которое нам необходимо приближать, как бы ни защищали косность и безграмотность украинские политики.
    • В Украине есть великолепные конструкторские бюро и производственные мощности, которые могут в кратчайшие сроки насытить армию и спецслужбы целым флотом беспилотников, и обеспечить качественное превосходство над врагом. Это именно тот сектор, где мы можем навязать врагу свою инициативу и даже обеспечить в ряде сегментов количественное и качественное превосходство над российской армией на Донбассе.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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